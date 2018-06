Anzeige

Natürlich gibt es auch eine klassische Beratung. „Jeder, der ein Problem hat, kann sich an uns wenden“, machte Horneff klar, dass es sich dabei um Sucht- oder Erziehungsprobleme sowie psychische Erkrankungen handeln könne. Neben all diesen Versuchen, Krisen und Erkrankungen der Betroffenen in den Griff zu bekommen, existiert darüber hinaus auch ein großes Freizeitangebot, wie zum Beispiel das offene Café, welches für alle offen ist.

Von Wohnungsmangel betroffen

„Bei unseren Klienten handelt es sich zurzeit in erster Linie um Personen, die 40 Jahre oder älter sind, aber der Zuwachs an jungen Menschen ist nicht mehr zu übersehen“, erläuterte Horneff. Sie sprach den Transport mit den öffentlichen Verkehrsmitteln vom Wohnort zum Gemeindepsychiatrischen Zentrum ebenso als Problem an, wie die oft erfolglose Suche der Betroffenen nach bezahlbarem Wohnraum in und um Lampertheim. Eine Führung durch die Räumlichkeiten beendete den Besuch der Sozialdemokraten. jkl

© Südhessen Morgen, Freitag, 08.06.2018