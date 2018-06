Gemeinsam etwas schaffen

Anzeige

Klee: Für mich ist klar: Wenn sich dies die Genossenschaften nicht mehr leisten können – wer in unserer Gesellschaft soll dann überhaupt noch soziale Grundgedanken verfolgen? Weiterhin bin ich der Meinung, dass gerade in der heutigen Zeit der soziale Grundgedanke absolut wichtig und notwendig ist. Für die Baugenossenschaft ist es momentan eine schwierige Gratwanderung. Zum einen wegen des wirtschaftlichen Wettbewerbs, in dem wir uns befinden, und zum anderen wegen der Verantwortung gegenüber unseren Mitgliedern und unseren Unternehmenszielen.

Was muss die Stadt Lampertheim tun, damit die Baugenossenschaft in die Lage versetzt wird, bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen?

Klee: Hier geht es meiner Meinung nach in erster Linie um die preisgünstige Vergabe von Grundstücken für den sozialen Wohnungsbau. Das versetzt uns in die Lage, Sozialwohnungen mit öffentlicher Förderung zu bauen und diese langfristig unter den Auflagen der Wohnungsbaurichtlinien zu vermieten. Neben der preisgünstigen Grundstücksvergabe sind auch Kostenzuschüsse von der Stadt Lampertheim für den Neubau von bezahlbarem Wohnraum notwendig. Im Neubaugebiet Gleisdreieck würden wir gerne preiswerten öffentlich geförderten Wohnungsbau errichten. Hier wären wir dankbar, wenn uns die Stadt Lampertheim entsprechende Grundstücksflächen zur Verfügung stellen würde.

