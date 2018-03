Anzeige

Hofheim.Die Mitglieder aller drei Lampertheimer Feuerwehren fanden sich am Donnerstagabend zu einer gemeinsamen Übung in Hofheim ein. Angenommen wurde ein Gefahrgutaustritt bei Bauarbeiten in einem leerstehenden Gebäude in der Bahnhofstraße.

Wie bei einem Ernstfall rückten zunächst die Hofheimer Brandschützer zu dem Übungsobjekt aus. Die erste inszenierte Erkundung durch den Einsatzleiter ergab, dass bei Bauarbeiten im Gebäude eine salzsäurehaltige Lösung aus einem Behältnis ausgetreten war und sich im Gebäude noch sechs Personen befanden. Aufgrund der vorgefundenen Lage wurden die Wehren aus Lampertheim und Hüttenfeld hinzugezogen. Die Hofheimer Brandschützer begannen umgehend mit der Personenrettung. Dabei wurden sie von den zwischenzeitlich eingetroffenen Kameraden aus Lampertheim und Hüttenfeld unterstützt. Parallel dazu brachten die Lampertheimer ihre Drehleiter in Stellung, um für die Bergung einen zweiten Rettungsweg zur Verfügung zu haben. Die aufsteigenden Dämpfe der salzsäurehaltigen Lösung wurden mit Wassernebel niedergeschlagen. Die Lampertheimer bauten außerdem einen Dekontaminationsplatz auf, den die eingesetzten Atemschutztrupps durchlaufen mussten, nachdem sie das Gebäude verlassen hatten. Eine solche Stelle dient einer ersten Reinigung der Schutzanzüge und eingesetzten Gerätschaften.

Als Lagezentrum fungierte der Einsatzleitwagen aus Lampertheim. Dieses Fahrzeug ist mit entsprechender Technik ausgestattet. Nach etwa eineinhalb Stunden war die Übung für die 60 Einsatzkräfte beendet. Im Anschluss fand eine kurze Abschlussbesprechung direkt vor Ort statt. fh