Gemeinsam Instrumente kennenlernen

Hofheim.Der Evangelische Posaunenchor zählt in Hofheim zu den bekanntesten und auch beliebtesten Kulturgutträgern. Doch ganz im Gegensatz zu vielen Gesangvereinen, die keinen oder kaum Nachwuchs rekrutieren können, steht die Jugend- und Nachwuchsarbeit derzeit auf gesunden Füßen.

Im musikalischen Bereich bietet der Posaunenchor seit Anfang des Jahres Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit an, in einem kleinen Kreis von Gleichaltrigen ihr musikalisches Können zu verbessern sowie das gemeinsame Musizieren zu lernen. Da die meisten Jugendlichen ihr Instrument zunächst alleine erlernen, kann der Schritt, in einem größeren Orchester zu spielen, zunächst einmal sehr einschüchternd wirken. Das neugegründete Nachwuchsorchester des Posaunenchors unter der Leitung von Vize-Dirigent Pascal Wichert bietet hierfür einen Raum, um sich langsam an eine orchestrale Stimmung zu gewöhnen.

Das Vereinsleben des Posaunenchors Hofheim ist jedoch nicht nur durch musikalisches Wirken geprägt. Es gibt im ganzen Jahr verschiedene Anlässe, an denen das Instrument auch einmal zu Hause bleiben darf und ein schönes harmonisches Miteinander genossen wird. Dazu zählt etwa der traditionelle Familientag an Fronleichnam.

Die Anzahl der Teilnehmer am Nachwuchsorchester hält sich mit derzeit sieben Musikern noch in einem überschaubaren Rahmen. Die Motivation der Beteiligten ist jedoch groß. Die Proben finden immer freitags von 18 bis 19 Uhr im Gemeindehaus statt.

„Es wäre schön, wenn sich noch mehr Jugendliche, auch die, die schon privat ein Instrument erlernt haben, sich dem Nachwuchsorchester anschließen würden“, stellt der erste Vorsitzende Wolfgang Herbert fest. Dirigent Pascal Wichert investiert sehr viel Zeit in diese Arbeit. „Von seinem musikalischen Fachwissen müssten noch mehr junge Musiker profitieren, da er die Kompetenz aufweist, Jugendliche sehr gut weiter zu entwickeln und zu fördern,“ lobt Herbert den Dirigenten.

Wichert wählt die Musikliteratur so aus, dass die Musiker gefordert, aber nicht überfordert werden. Bekannte Werke – auch für Jugendliche – werden einstudiert. Aber auch Musikrichtungen, mit denen Jugendliche noch nicht so vertraut sind, werden geprobt.

In den vergangenen Jahren hat der Posaunenchor im Rahmen der Lampertheimer Kulturpreisverleihung für seine Jugendarbeit immer wieder Anerkennungspreise bekommen. Dies ermutigt die Verantwortlichen, weiter den Nachwuchs zu fördern und diese zeitintensive, aber zukunftsträchtige Arbeit zu verfolgen. „Ziel muss es sein, dass möglichst viele Jugendliche den Sprung in den großen Chor schaffen und über viele Jahre dabei bleiben“, so Herbert.

Geselligkeit ebenfalls wichtig

Wichtig ist ihm, dass die Jugendlichen sowohl musikalisch Verantwortung im großen Chor übernehmen, aber sich auch aktiv bei Festen als Helfer beteiligen. In der derzeitig praktizierten Jugendarbeit sieht sich der Posaunenchor bestens aufgestellt. Da die Jugendlichen viele Jahre lang „nur“ im Einzelunterricht oder bei fortgeschrittener Ausbildung in den Proben des Posaunenchors das Musizieren erlernten, da es an einem Jugendleiter mangelte, konnte nur bedingt auf eine individuelle Förderung eingegangen werden. Durch die Bereitschaft von Pascal Wichert ,eine Ausbildung zum Dirigenten zu absolvieren, erhielt die Jugendarbeit neuen Schwung.

So war auch der Jugendwerbetag im Juni die Idee des neuen engagierten Jugendleiters, der bereits einen Plan erstellt hat, welche Ziele er mit dem Nachwuchsorchester erreichen möchte. So soll das Nachwuchsorchester seinen Platz im Programm des weltlichen Konzerts nächstes Jahr im Bürgerhaus haben. „Disziplin, Fleiß und viel Geduld sind erforderlich“, weiß Wolfgang Herbert um die Schwierigkeiten, ein Instrument zu erlernen.

Ein Instrument hat seinen Preis. Als sehr gutes Modell bezeichnet der erste Vorsitzende das Angebot von Musikgeschäften, Neuinstrumente zunächst zu vermieten, die bereits gezahlte Miete wird dann mit dem Kaufpreis verrechnet. „Wenn man mit der Welt nicht ganz fremd werden will, so muss man die jungen Leute gelten lassen“ zitiert Herbert Johann Wolfgang von Goethe. Wie die meisten Gruppierungen und Vereine kann auch der Posaunenchor nicht ohne Nachwuchs fortbestehen. Neben der Anwerbung neuer Nachwuchsbläser möchte der Posaunenchor diese jedoch auch aktiv mit in das Vereinsleben einbeziehen und diese auch mit verantwortungsbewussten Aufgaben betrauen.

Wenn Jugendliche Fortschritte erzielen, so ist Lob besonders wichtig. „Gerade die Anerkennung seitens der Eltern ist für Jugendliche sehr motivierend“ weiß der Pädagoge Wolfgang Herbert um diese Wichtigkeit, gerade bei Auftritten sollten Eltern dabei sein, um die Fortschritte ihrer Kinder wahrzunehmen. fh

