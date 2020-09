Gemischte U10 entscheidet Derby mit 6:0 für sich

Lampertheim.Mit drei Siegen und drei Unentschieden blieb der Tennisnachwuchs des TC Lampertheim am zurückliegenden Spieltag ungeschlagen. Besonders erfreulich aus Sicht der Jugendleitung war, dass die gemischte U10 und die diesmal spielfreien Juniorinnen der Altersklasse U18 weiterhin den ersten Tabellenplatz in ihren jeweiligen Spielklassen behaupteten.

Im Derby gegen die MSG Biblis/Bürstadt wurde die U10 ihrer Favoritenrolle gerecht und hatte es beim 6:0 besonders eilig. Alle Partien gingen in nur zwei Sätzen an den Spitzenreiter der Kreisliga A, der sich den „Platz an der Sonne“ mit Viernheim teilt. Punktegaranten waren Nevio Huy (6:3/6:2), Finn Unger (7:6/6:2), Tamia Stollhofer (6:2/6:2), Nisa Yildiz (6:3/6:2) sowie Huy/Yildiz (6:4/6:2) und Luisa Brückmann/Unger (6:4/6:2) in den Doppeln.

Auf Platz zwei der Kreisliga A hinter dem Spitzenreiter aus Michelstadt kletterten die mit Hüttenfeld kooperierenden Juniorinnen U12 nach dem 4:2-Sieg in Viernheim. Anna Hermann (6:3/6:1) und Nadja Baum (6:4/6:2) kamen an Nummer eins und zwei gesetzt zu zwei klaren Auftaktsiegen. In den Match-Tiebreak musste Luisa Brückmann (4:6/6:4/10:2), während Lilli Will (2:6/6:4/8:10) im Match-Tiebreak knapp das Nachsehen hatte. Hermann/Baum (6:3/6:4) stellten den Sieg sicher, machten damit das 1:6/2:6 von Brückmann/Emma Knocke wett.

Dem favorisierten TC Viernheim knöpften die ebenso mit Hüttenfeld verbundenen Junioren U12 beim 3:3 einen Zähler ab und behaupteten mit einem ausgeglichenen Punktekonto (4:4) Platz drei der Kreisliga A. Die Gastgeber boten eine wahre Energieleistung, bewiesen vor allem in den Doppeln nach dem 1:3-Rückstand durch Chiorean/Huy (4:6/6:2/10:3) und Bauer/Baum (6:2/2:6/10:8) enorme Kämpferqualitäten. Zuvor vermochte sich lediglich Nevio Huy (6:3/3:6/10:6) durchzusetzen. Niklas Bauer (2:6/2:6), Titus Chiorean (2:6/7:5/3:10) und Moritz Bau (1:6/3:6) unterlagen ihren Gegenübern.

Dem Kreisliga-A-Spitzenreiter aus Viernheim rangen die Juniorinnen der U14 beim 3:3 einen Zähler ab. Mia-Sophie Diesterweg (6:4/6:0), Lily Zimmer (7:6/6:2) und Hercegovac/Zimmer (6:4/6:2) sicherten die drei Lampertheimer Matchpunkte, während Emilija Hercegovac (2:6/0:6), Lena Brückmann (0:6/4:6) und das Doppel Brückmann/Diesterweg (4:6/2:6) ihre Spiele in zwei Sätzen abgaben.

Drei Einzelsiege von Jan Goliasch (6:2/6:3), David Orban (6:1/6:1) und Tim Gerhardt (6:1/6:1) ebneten den Junioren U14 den Weg zum 4:2-Heimsieg über die MSG Fürth/Lautertal/Rimbach. Unglücklich unterlag Silas Unger (2:6/6:4/6:10), ebenso Goliasch/Unger (6:4/3:6/8:10). Orban/Gerhardt (6:1/6:0) stellten den Gesamtsieg des Tabellendritten sicher.

Im Derby in Hofheim gelang der zweiten Mannschaft der Junioren U18 beim 3:3 der erste Punktgewinn in der Kreisliga B. Fast hätte es sogar zum Sieg gereicht, die Punkteteilung schmeichelte den Hofheimern. Denn die Einzel von Bryan Bowers (3:6/6:3/5:10) und Aristide Pourikas (2:6/6:2/6:10) sowie vor allem das Doppel von Pourikas/Klippel (7:5/5:7/12:14) gingen nach einem dramatischen Spielverlauf jeweils erst im Match-Tiebreak verloren. Die drei Punktgewinne wurden von Linus Seelinger (6:1/6:1), Julian Klippel (7:6/7:5) und Seelinger/Bowers (6:4/7:5) in zwei Sätzen erzielt. fh

