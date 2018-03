Anzeige

Hüttenfeld.Bei den offenen Rheinland-Pfalz Meisterschaften der Sportakrobaten haben es die vier gestarteten SVG-Formationen mit ihren Übungen insgesamt sieben Mal aufs Treppchen geschafft. Mit dabei waren wieder Turnerinnen aus Hüttenfeld.

Zweimal gleich ganz oben platzieren konnte sich Fabienne Lay zusammen mit ihren Kameradinnen Hannah Maria Victor und Anna Dorigatti. Sie nutzen den Wettkampf in Bad Sobernheim zur Vorbereitung auf ihren ersten internationalen Auftritt in knapp einer Woche in Cesenatico/Italien. Ihe Mutter und gleichzeitig Trainerin Diana Lay war zufrieden: „Alle Elemente haben gut geklappt, die Balanceübung war sauber und sicher präsentiert. Mit der Wertung (23,30 Punkte) hätte es gerne etwas nach oben gehen dürfen, aber es wurde generell niedrig gewertet“. In der Tempoübung legte das Wettkampfgericht noch ein paar Zähler (24,767) drauf und honorierte die gelungene Premiere ihrer zum ersten Mal gezeigten, selbstentworfenen, sehr kreativen und dynamische Choreographie, mit der sie auch das Publikum begeisterten.

Erster und zweiter Platz

Als Vorbereitungswettkampf nutzte auch das Jugendtrio Paula Wischnewski/Seraphina Maul (aus Hüttenfeld)/Lena Wischnewski die Meisterschaften, denn sie sind ebenso mit dabei (wie das nicht gestartete Damenpaar Eva Trillig/Emily Neher), wenn es diese Woche nach Italien geht. Mit zwei tollen Übungen belegten sie in Balance (23,60 Punkte) den zweiten Platz und holten sich in Dynamik mit 24,30 Punkten sogar den Sieg.