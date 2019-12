Genervt von brüllenden Motoren auf der „Stadtautobahn“

Lampertheim.Sie sind genervt. Wütend. Und enttäuscht. Seit Beginn der 1980er Jahre wohnen sie direkt an einer vierspurigen Ortsdurchfahrt. An einer Straße, auf der die Autokolonnen tagsüber nicht abreißen. Und auf der in der Nacht schwere Lastwagen an den Häusern vorbei brausen. Weder Nachtfahrverbot noch Radaranlagen konnten die Raser bisher bremsen. Wie auch, wenn die beiden Radarkästen auf beiden

...