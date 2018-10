Genossen bleiben zuversichtlich

Lampertheim.Zur Jahreshauptversammlung hatte die SPD Lampertheim-Mitte ihre Mitglieder in das Alte Rathaus eingeladen. Eine überschaubare Anzahl Genossen konnte der Vorsitzende Jens Klingler bei der Eröffnung begrüßen, darunter die Stadtverordnetenvorsteherin Brigitte Stass und den Landtagskandidaten Marius Schmidt.

In seinem Jahresbericht ging Klingler nur kurz auf die Bayernwahl mit den herben Verlusten der SPD ein. „Jeder kann sich denken, was uns im Moment beschäftigt“, sagte Klingler. Gleichzeitig prognostizierte er, dass die SPD in Hessen sicherlich über neun Prozent kommen werde. „Wer so einen engagierten Wahlkampf wie wir macht, muss auch belohnt werden“, gab er sich zuversichtlich.

Märzfeier auf dem Prüfstand

Positiv über das Engagement der Ortspartei äußerte sich der Vorsitzende auch in Hinblick auf die Beteiligung am Freiwilligentag. Die jährliche Märzfeier steht derweil auf dem Prüfstand. Denn: „Es rentiert sich nicht, für 20 oder 30 Tänzer einen Tanzabend zu machen, und auch das übliche Referat eines prominenten Politikers hätte eine größere Resonanz verdient“, bilanzierte Klingler die diesjährige Veranstaltung.

Der Fraktionsvorsitzende und Landtagskandidat Marius Schmidt nutzte die Gelegenheit, um sein Wahlprogramm auch aus dem Lampertheimer Blickwinkel vorzutragen. „Wir haben die Ideen, Lampertheim voranzubringen“, stellte er selbstbewusst fest und verwies auf die Fortschritte des Stadtmarketings.

Zufrieden zeigte er sich auch mit den Maßnahmen, in Lampertheim dem Wohnraummangel zu begegnen. Mietsubventionierung am Heideweg, Erschließung neuer Baugebiete wie Gleisdreieck oder in Hüttenfeld „Am Landgraben“ sowie in Hofheim in der Erzbergerstraße – dies alles mindere den Druck auf den Wohnungsmarkt, so Schmidt. Letztendlich sei das Ziel, 20 Sozialwohnungen im Jahr zu stellen. Auch dass die Stadt vorrangig als Mieter auftreten kann, gehöre zu dem Strauß geeigneter Maßnahmen. Ihm sei aber klar, dass weitere Ideen entwickelt werden müssten.

Stark macht sich Schmidt auch für Gründer neuer Geschäftsmodelle. So sollten Kleinunternehmer unterstützt werden durch Schaffung von Büroräumen, die kostensparend gemeinsam genutzt werden könnten. Der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz werde am Samstag, 20. Oktober, ab 16.30 Uhr in der Kaiserstraße über entsprechende Erfahrungen berichten und diskutieren, kündigte Schmidt noch an.

Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstands wurde Wilhelm Schmitt für 20-jährige Parteitreue geehrt. sto

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 17.10.2018