Genossen für eine neue Groko

Lampertheim.Nach dem Mitgliederplenum in Lampertheim, das die SPD am Freitagabend unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgehalten hat, um über eine neuerliche Koalition mit der CDU im Bund abstimmen zu lassen, kann SPD-Unterbezirksvorsitzender Marius Schmidt berichten: „Die tollen Tage liegen hinter uns.“ Zwar hätten die Beteiligten kontrovers diskutiert; doch am Ende habe die etwa 30-köpfige Versammlung mehrheitlich für ein abermaliges Zusammengehen beider Parteien gestimmt.

Unter der aktiven Mitwirkung der Bergsträßer SPD-Bundestagsabgeordneten Christine Lambrecht, die vor ihren Parteifreunden für eine Annahme des mittlerweile ausgehandelten Koalitionsvertrags plädiert hat, erkannten die Genossen laut Marius Schmidt durchaus die von der SPD erzielten sozialen Fortschritte, etwa in der Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik sowie im Ausbau der digitalen Netze.

Ärger über Personalien

Kritisch angemerkt worden sei indes, so Schmidt auf Anfrage, dass die SPD ihre politischen Ziele im Wahlprogramm nicht pointiert genug formuliert habe. Auch hätten die personellen Querelen in der Berliner Parteispitze unter den eigenen Anhängern für „sauertöpfische Mienen“ gesorgt. Dabei sei von den Lampertheimer Genossen deutlich gemacht worden, „dass es in der Politik um Vertrauen und Glaubwürdigkeit geht“.