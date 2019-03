Genossen tanzen nicht mehr

LAMPERTHEIM.Was haben die Sozialdemokraten von heute mit der SPD von vor 100 Jahren gemein? Und was verbindet heutige Demokratien in Europa mit der jungen, zerbrechlichen Weimarer Republik von damals? Der Kampf gegen Rechts, betonten die Lampertheimer Sozialdemokraten bei ihrer Märzfeier und schworen die Genossen damit schon auf die Europawahl am 26. Mai ein.

Bei der traditionellen Feier stand in diesem Jahr ausnahmsweise nicht die namensgebende Märzrevolution von 1848 im Mittelpunkt, sondern die Gründung der Weimarer Republik vor gut 100 Jahren. Und noch etwas war anders: Die Genossen tanzten erstmals nicht mehr, sondern trafen sich zu einem gemütlichen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen im Foyer der Hans-Pfeiffer-Halle.

Auch wenn dem Ortsvereinsvorsitzenden Jens Klingler „das Herz blutete“ – der Verzicht auf eine Tanzveranstaltung war doch eine logische Entscheidung, war der Erste Stadtrat in den vergangenen Jahren doch mehr und mehr allein auf dem Parkett. Trotzdem wollte die SPD an der Feier im bedeutungsvollen Märzmonat und zwei Traditionen festhalten. Die Märzfeier bleibt eine Jubiläumsfeier für langjährige Mitglieder und bietet Besuchern ein Gastreferat.

Der Vortrag von Walter Mühlhausen zum Thema „Friedrich Ebert – Republikgründer und Staatsmann“ stand im Mittelpunkt der Veranstaltung. Der Leiter der Friedrich-Ebert-Gedenkstätte in Heidelberg gab einen kurzweiligen historischen Ausblick zum Kriegsende 1918 und der folgenden Gründung der Weimarer Republik mit ihrem ersten Reichspräsidenten im Fokus. „Nicht alles gelang, aber die Republik war geboren“, so Mühlhausen. Er erinnerte an Eberts Errungenschaften wie das Frauenwahlrecht oder den Acht-Stunden-Tag und zog auch Vergleiche zur Gegenwart. Allein Koalitionsgespräche heute würden 60 Tage dauern, damals sei in 90 Tagen eine komplette Demokratie aus der Taufe gehoben worden.

Soziale Gerechtigkeit als Ziel

Eberts Lebensziel sei dabei immer die soziale Gerechtigkeit gewesen. „Von der Weltmacht zur geistigen Größe“, so formulierte er Eberts Credo. Daran knüpfte auch SPD-Fraktionsvorsitzender Marius Schmidt an, der die Bundestagsabgeordnete Christine Lambrecht und den ehemaligen Bürgermeister Jürgen Dieter als Gäste begrüßte. „Eberts Erbe verpflichtet uns neben unseren Grundwerten Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit vor allem dazu, denjenigen entgegenzutreten, die die Demokratie erschüttern wollen“, sagte er.

Auch Klinger betonte: „Wir alle dachten, der Kampf gegen Rechts wie vor 100 Jahren sei vorbei.“ Doch das Gegenteil sei der Fall, so sein Urteil. In ganz Europa würden rechtsnationale, antidemokratische Kräfte erstarken. „Damals“, waren sich beide einig, „mögen sie andere Namen und Farben getragen haben, aber heute sind sie nicht weniger gefährlich!“. Deshalb richteten die Verantwortlichen einen Appell zum Wählen an die Besucher. Schließlich gehe es nicht um das Schicksal der SPD, sondern das Europas.

Von Gastredner Walter Mühlhausen gab es nicht nur für diese Aussagen ein Lob. Er habe nur noch selten das Gefühl, dass Sozialdemokratie funktioniere. „In Lampertheim scheint mir das der Fall“, so der Referent.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 26.03.2019