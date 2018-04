Genussreicher Tag für alle Sinne

Anzeige

Musik und Kultur

Entlang der Strecke gibt es Genuss und Unterhaltung in vielen Varianten. Gastronomen und Landwirte servieren Spargelgerichte und andere Leckereien. Die Bauern informieren dazu noch über den Anbau und die Ernte des königlichen Gemüses. Wissenswertes haben auch andere Teilnehmer mitzuteilen. Für Kunst und Kultur ist an dem Sonntag auch gesorgt: Regionale Künstler stellen ihre Werke aus, während Musiker aus der Region an verschiedenen Stationen für Stimmung sorgen.

Wer die Strecke nicht hin und zurück laufen möchte, kann den Shuttle-Bus benutzen, der von 10 bis 18 Uhr zwischen den beiden Start- bzw. Endpunkten der Wanderung pendelt und auch die Bahnhöfe Lampertheim und Bürstadt ansteuert. Für Wanderer, die mit dem Auto anreisen, stehen in Lampertheim Parkplätze in den östlichen Industriegebieten und in Bürstadt am Schwimmbad und den Sportstätten zur Verfügung, die ebenfalls von den Pendelbussen angefahren werden. Radfahrer sollten ihre Zweiräder nicht auf der Strecke benutzen, sondern an den Startpunkten abstellen. Dort gibt es bewachte Parkplätze.

Im Folgenden eine Übersicht über die 22 Stationen entlang der Wanderstrecke:

1. Landwirt Billau: Bilderausstellung zum Spargelanbau, Pizza und Eis, Getränke;

2. Bauernladen Steinmetz: Spargelgerichte und Spargel-Café, Musik von „vocal design“, Strohspielecke für Kinder;

3. Landwirt Rigo Strauß: Wein- und Cocktail-Lounge, Flammkuchen und Grillstation, Musik mit Mark Rosenberg, Markus Zimmermann sowie Stephan Ullmann;

4. Schmidt Gemüsebau/ Boxheimer Getränke und Veranstaltungsservice: Führungen über den Hof, Besuch im Erdbeertunnel, Künstlermarkt, Essen und Trinken. Musik vom BOLLWerk-Duo, Spielwiese für Kinder mit der Jugendförderung der Stadt Lampertheim, dem Lampertheimer Jugendbeirat, dem Technischen Hilfswerk (THW), DRK und der Jugendfeuerwehr Lampertheim;

5. Sackschdoahogger: Grenzbaum zwischen Bürstadt und Lampertheim, Verkauf von Herkunftsbuttons;

6. Aktionsbühne/Imbiss Herrmann: Offizielle Eröffnung, Musikprogramm mit der Band „Second Chance“ der Musikschule Lampertheim, dem „duo autark and Friends“ (Bernd „Schepper“ Schäfer und Karl Thomas mit Patrick Embach), „EVTeam“ sowie Food Trucks;

7. Bergsträßer Winzergenossenschaft: Weinprobierstand;

8. Walderlebniscamp Mirko Klein/Jugendfeuerwehr Bürstadt: Waldwerkstatt und Korkenschleuder-Schießstand, Aktionsstand der Feuerwehr;

9. Energieried: Infostand mit Schätz-Gewinnspiel;

10. Tourismus Service Bergstraße e.V.: Infostand;

11. Bürstädter und Lampertheimer Zeitung: Werbestand;

12. Bärli Spargel Andreas List: Spargelspezialitäten und Bier der Darmstädter Privatbrauerei;

13. Tourist-Information NibelungenLand: Infostand und Gewinnspiel.;

14. Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald: Infostand und Beratungd durch die Ranger, Mitmachaktion für Kinder;

15. Haller-Blumen: Tag der offenen Gärtnerei;

16. Gärtnerei Molcz/Ratskeller: Essen und Trinken im Gewächshaus, Besichtigung, Mitmachaktion für Kinder;

17. Bulldog- und Landmaschinenclub Bürstadt/1. Sandhofener Oldtimer- und Traktorfreunde: Fahrzeugschau;

18. Schneider-Hof: Ausstellung regionaler Künstler;

19 Imkerverein Heppenheim und Umgebung: Bienen-Schaukasten, Honigspezialitäten;

20. Naturschutzbund (NABU) Lampertheim: Infostand über die Situation von Insekten;

21. Schneider Schaustellerbetrieb: Fahrgeschäfte;

22. Landgasthof Waldschänke: Essen und Trinken.

Info: facebook.com/spargelwanderung.buerstadt.und.lampertheim/ bzw. lampertheim.de

© Südhessen Morgen, Freitag, 27.04.2018