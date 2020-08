Geopark-Ranger informieren

Lampertheim.Die Geopark-Ranger kommen am Sonntag, 9. August, 12 bis 16 Uhr, an den Lampertheimer Altrhein. Im Juni fiel der Startschuss für das neue Angebot des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald; seither sind die Ranger mit ihrem Informationsstand an zentralen Stellen in der Region zu finden.

Mit im Gepäck sind zahlreiche Informationen über die Region und das Kartenmaterial des Geo-Naturparks. Auch über die Führungen der Geopark-vor-Ort Begleiter kann man sich informieren. Weitere Informationen rund um den Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, vielfältiges Infomaterial, Rad- und Wanderkarten sowie Tipps zu Erkundungstouren auf stillen Pfaden sind unter www.geo-naturpark.de zu finden. red

