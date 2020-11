Geparktes Auto beschädigt

Hofheim.Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer hat laut Polizeibericht am Mittwoch in Hofheim zwischen 11.30 und 12.30 Uhr einen parkenden, grauen VW Fox beschädigt, der am Fahrbahnrand der Frohndhofstraße in Höhe Hausnummer 16 geparkt war. Nach bisherigem Ermittlungsstand streifte der Fahrer, unterwegs mit einem grauen oder silbernen Renault, das parkende Auto beim Vorbeifahren und beschädigte es im Bereich des vorderen linken Stoßfängers und Kotflügels. Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden von mindestens 2000 Euro. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter Telefon 06206/9 44 00 zu melden. pol

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 19.11.2020