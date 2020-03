Gerät für Codierung angeschafft

Lampertheim.Die Pflege der Beziehung zwischen Bürgern und Polizei sowie die Verhinderung von Kriminalität und Gewalt durch Prävention und Aufklärung: Diese Ziele verfolgt der Verein „Bürger und Polizei“ seit über 20 Jahren. Nun traf man sich im Magistratssaal im Rathaus zur regulären Mitgliederversammlung. Bürgermeister Gottfried Störmer konnte als Vereinsvorsitzender auch zahlreiche Mitglieder aus dem Kreis Bergstraße begrüßen, darunter den Kreisbeigeordneten Philipp Vock, der den Landrat vertrat.

Im seinem Jahresbericht erinnerte Störmer, dass die Mitgliederversammlung 2019 einer Beitragserhöhung zugestimmt hatte und berichtete, dass der Verein 97 Mitglieder hat. Im 25. Vereinsjahr befände man sich mittlerweile und dieses Jubiläum will man auch entsprechend würdigen. Im Oktober wird gefeiert, eine Arbeitsgruppe wird sich um den Ablauf kümmern. Als Gastredner konnte das langjährige Mitglied, Justizministerin Christine Lambrecht, gewonnen werden. „Wir sind ein sehr aktiver Verein und in der Öffentlichkeit präsent mit unserer Unterstützung der Polizei und der Bürger“, meinte Störmer ehe er das Wort an den Schriftführer Peter Hoffmann übergab.

Hoffmann berichtete über verschiedene Projekte, welche initiiert oder unterstützt wurden. Dazu gehören Veranstaltungen wie der Girlsday mit 65 teilnehmenden Mädchen oder das hessenweite Sicherheitsprogramm „Kompass“. Auch der Präventionstag der Sicherheitsberater für Senioren wurde finanziell unterstützt, an dem neben dem Besuch des Polizeipräsidiums Frankfurt auch Sicherheitsthemen wie Betrugskriminalität, der Enkeltrick oder der falsche Polizeibeamte behandelt wurden. Das Projekt „Teencourt“ ging in die nächste Runde. Hierbei sollen an Schulen kleine Vergehen unter den Schülern durch entsprechend geschulte Mitschüler intern geklärt und bewertet werden. Sogar Strafen wie zu leistende Sozialstunden werden ausgesprochen. Ziel ist es, Verfehlungen erstmal im kleinen Rahmen zu behandeln, ehe es zu Verwerfungen für die Zukunft führt. Auch das Projekt „Schleuderdrama“ wurde in Schulen achtmal aufgeführt. Seit 2011 wurden über 10 000 Schüler erreicht. Das Projekt verfolgt das Ziel, Schülern die Folgen unbedachten Handelns und Leichtsinns vor Augen zu führen, wobei Zeugen von Unfällen von ihren Erlebnissen berichteten.

Einen finanziellen Kraftakt bedeutete die Anschaffung eines digitalen Fahrradcodiergerätes, welches dabei helfen soll, die Zahl an Fahrraddiebstählen zu verringern. „Nun können noch mehr Fahrräder codiert werden“, meinte Hoffmann. Kassierer Manfred Rheiner berichtete über einen relativ ausgeglichenen Haushalt, der Verein steht auf gesunden Füßen. Die Kassenprüfung durch Harald Schneider und Helmut Bechtel ergab keine Unstimmigkeiten. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet. In seinem Grußwort für den verhinderten Landrat bezeichnete Philipp Volk den Verein als wichtigen Baustein im Kreis Bergstraße. Auch er sehe es als wichtiges Vorhaben, Informationen in die Schulen zu tragen, und bedankte sich für das Engagement im Kreis.

Die Wahl des Vorstandes, die unter der Leitung von Philipp Volk durchgeführt wurde, brachte keine Überraschungen. Vorsitzender bleibt Gottfried Störmer und Manfred Burkart sein Stellvertreter. Deren Wahl erfolgte einstimmig, ebenso wie die der weiteren Vorstandsmitglieder. sto

© Südhessen Morgen, Montag, 09.03.2020