Gerechtes Remis

Lampertheim.Die E2-Fußballer des TV Lampertheim beendeten ihr Auswärtsspiel beim JVF Bürstadt 4 mit einem 1:1-Unentschieden. Von der ersten Minute an machten die Gastgeber gewaltigen Druck und zeigten deutlich, dass sie die drei Punkte behalten wollten. Mit schnellen und gekonnten Spielzügen gelangten sie immer wieder vor das Tor des TVL.

Aber auch die Spargelkicker zeigten ein gutes Offensivspiel, nur scheiterten sie immer wieder am guten Torhüter der Gastgeber. Nachdem in der ersten Halbzeit keine Mannschaft ihre Möglichkeiten in Tore ummünzen konnte, ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause. Nach der Pause hatte Bürstadt etwas mehr vom Spiel und einige gute Torchancen. Der TVL konnte von Glück sagen, dass gleich zweimal das Aluminium rettete. Aber auch der Lampertheimer Torhüter Martinovic hielt mit einigen sehr guten Paraden seinen TVL im Rennen.

Nach einem Eckball in der 38. Minute konterte Bürstadt die aufgerückte TVL-Abwehr aus und erzielte das 1:0. Wütende Angriffe des TVL waren die Folge. Nur noch selten konnten sich die Bürstädter befreien. In der 41. und 44. Minute lief TVL-Angreifer Nicolai aufs Tor zu, scheiterte aber am Torhüter. In der 47. Minute bekam schließlich Bascoban den Ball an der Strafraumgrenze zugespielt. Sein Schuss landete jedoch an der Latte. Die Chance zum Ausgleich nutzte schließlich Nicolai, der auch den besser stehenden Bascoban hätte anspielen können, es aber alleine machte und den Ball ins kurze Eck zum 1:1 schoss.

Die Freude über den Ausgleich war riesengroß und vom Spielverlauf betrachtet auch gerecht für beide Mannschaften. fh

