Gerechtes Unentschieden

Lampertheim.Im letzten Spiel vor der Winterpause war die E2 des TV Lampertheim in der Kreisklasse zu Gast bei der FSG Bensheim 2 und kam beim 4:4 zu einer Punkteteilung. Zum ersten Mal in dieser Saison mussten die Trainer nicht Spieler von anderen Mannschaften einsetzen, sondern konnten aus eigener Kraft zehn Spieler aufbieten.

Am Spieltag folgte allerdings der Schock für die Mannschaft, Calvin Andel musste kurzfristig krankheitsbedingt passen. Aber die Mannschaft ließ sich von dem Tiefschlag nicht beeindrucken. Denn das Team freute sich besonders auf Aaron Gutschalk, der nach vier Wochen Pause wieder zur Verfügung stand. Es entwickelte sich ein munteres Fußballspiel mit vielen Torchancen auf beiden Seiten.

Erstes Tor in der zwölften Minute

Das erste Tor erzielte Aaron Gutschalk in der zwölften Minute für den TVL zum 0:1. Doch die Freude hielt nicht lange an, denn nur zwei Minuten später nutzte Bensheim einen Fehler der TVL-Abwehr und glich zum 1:1 aus. Nun war Bensheim etwas stärker und drängte den TVL in seine Hälfte.

Nach einem Handspiel in der 19. Minute bekam Bensheim einen Strafstoß zugesprochen. Der Schütze verwandelte sicher zur 2:1-Führung. Dies beeindruckte die Spargelkicker nicht, die erneut in die Offensive gingen. Kurz vor dem Pausenpfiff wurde Stürmer Aiden Andel im Strafraum von den Beinen geholt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Aaron Gutschalk zum 2:2 in der 23. Minute.

Nach der Pause ging es genau so weiter wie im ersten Abschnitt. Der TVL hatte nun etwas Oberwasser und erspielte sich zahlreiche Torchancen. Doch der gute Torhüter der Gastgeber war meist zur Stelle und vereitelte so manche gute Chance. Aber auch TVL-Keeper Dominic Scheid konnte sich über zu wenig Arbeit nicht beschweren.

In der 31. Minute spielten Aiden Andel und Aaron Gutschalk die Abwehr der Bensheimer schwindelig. An der Strafraumgrenze zog Gutschalk einfach ab und sein Schuss landete unter der Latte im Tor zum 2:3. Doch auch diese Führung konnten die Bensheimer wieder drehen und glichen in der 35. Minute zum 3:3 aus.

Nach einem Eckball in der 43. Minute deckte die Abwehr des TVL die Gegenspieler nicht richtig und der Angreifer konnte unbehindert den Ball ins Tor köpfen.

Bemühungen belohnt

Mit einer Niederlage wollte sich der TV Lampertheim nicht in die Winterpause verabschieden und so warf man noch mal alles nach vorne. Diese Bemühungen wurden zwei Minuten vor dem Ende belohnt. Aiden Andel spielte zwei Gegenspieler aus und schob den Ball vor dem heraus laufenden Torhüter zu Aaron Gutschalk. Dieser musste nur noch einschieben und glich zum 4:4 aus. Dieses Unentschieden war am Ende ein gerechtes für beide Seiten. Nun bereiten sich die Lampertheimer auf die Hallensaison vor. fh

© Südhessen Morgen, Montag, 17.12.2018