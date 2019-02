Gerechtigkeit und Großzügigkeit als Werte

Lampertheim.Wenn samstagsvormittags fröhliches Kinderlachen im Innenhof der Lukasgemeinde ertönt, Bälle durch die Luft fliegen und Kinder auf die alte Glocke klettern – dann ist Tobe-Pause beim Kindertag. Auch im Februar wurden die ersten Sonnenstrahlen zu Spiel und Spaß im Hof genutzt.

Zuvor waren die Kinder aufmerksam dabei, als Mitarbeiterin Renate Brockmann mithilfe von Playmobilfiguren von der Zeit erzählte, als Jesus lebte, und von den schwierigen Umständen, unter denen die Armen und Schwachen litten. Die Kinder überlegten, was sich ändern würde, wenn „Jesus in der Mitte“ sei. So lautete auch das Thema des Kindertages, und schnell bauten die Kinder mit den Figürchen eine neue Gesellschaftsordnung der Gerechtigkeit und Großzügigkeit.

Dann gestaltete jedes Kind ein Bild, in dem passend zum Thema Jesus in der Mitte stand. Der nächste Kindertag findet am Samstag, 16. März, von 10 bis 12 Uhr statt und dreht sich um die biblische Geschichte der Hochzeit von Kana. Alle Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren sind eingeladen, wenn Pfarrerin Sabine Sauerwein und ihr Team dann mit ihnen ein Kinderabendmahl feiern. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 26.02.2019