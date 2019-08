Lampertheim.Wenn Lampertheimer Musiker zu ihren Instrumenten greifen, wird gerockt, was das Zeug hält. So auch beim Sommerfest des Behindertenbeirates im Stadtpark. Musik kam von einer gemischten Band aus Instrumentalisten der Musikschule sowie Bewohnern, Betreuern und Stiftungsmitgliedern der Nieder-Ramstädter Diakonie Falterweg. Musikschulleiter Joachim Sum und Musikpädagoge Lucas Posselt gaben den Ton an.

Neben dem Beatles-Hit „Yellow Submarine“ wurde Drafi Deutschers Lied „Mamor, Stein und Eisen bricht“ festgemäß umgedichtet. Petra Brandt, die Vorsitzende des Behindertenbeirates, war beeindruckt von der hingebungsvollen Spielweise der inklusiven Formation. Brandt hatte das Gedicht „Normal“ herausgesucht – mit der Aussage: „Jeder ist irgendetwas zu viel. Jeder ist irgendetwas zu wenig. Jeder ist irgendwie nicht normal.“ Die Pointe: „Ist hier jemand, der ganz normal ist? Nein, hier ist niemand, der ganz normal ist. Das ist normal!“

Inklusion gemeinsam anpacken

Bürgermeister Gottfried Störmer war gemeinsam mit Stadtverordneten und Parteien-Vertretern gekommen. Das Thema Inklusion müsse gemeinsam angepackt werden. Es dürfe niemand ausgegrenzt werden, so der Verwaltungschef. Manche Pläne seien jedoch nicht ganz leicht zu verwirklichen.

Die Mitglieder des Behindertenbeirates standen an einzelnen Stationen bereit. Unter anderem konnte die Trendsportart Slackline ausprobiert werden; und da keine Kinder vor Ort waren, zauberten Doris Zachmann-Kraus, Martin Stangohr und Bernd Kraus wunderschöne Riesenseifenblasen. Petra Brandt setzte Bürgermeister Störmer eine Augenmaske auf. Hiermit sollte er erfahren, wie ein blinder oder sehbehinderter Mensch Ball spielen kann – nämlich mit einem Hörball. Solch ein Klangball ist mit Glöckchen ausgestattet und wird im integrativen Spiel eingesetzt. Das feuchte Wetter konnte die gute Laune des Behindertenbeirates nicht vermiesen. „Wir sind nicht aus Zuckerguss und wir sind Kämpfen gewohnt“, bekräftigte die Vorsitzende im Gespräch mit dem Südhessen Morgen.

Behindertengerechte Toilette

Es sei eine gute Zusammenarbeit mit der Stadt Lampertheim, betonte Brandt. Doch die Einrichtung einer behindertengerechten öffentlichen Toilette im Stadtzentrum komme zu langsam voran. Es werde ein stilles Örtchen gewünscht, das 24 Stunden und ohne Barrieren zugänglich sei. Außerdem habe sich der Behindertenbeirat zum Ziel gesetzt, Falschparkern einen Denkzettel statt eines Strafzettels zu verteilen. Etwa dann, wenn der Behindertenparkplatz oder der Fußweg zugeparkt werde.

Für den Nachmittag war der Kinderzirkus „Hallöchen“ angekündigt, und für das leibliche Wohl sorgte Grillmeister Uwe Häußler.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 20.08.2019