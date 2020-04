Geschäfte freuen sich über regen Betrieb

Lampertheim.„Wir freuen uns riesig, dass wir unser Geschäft ’Me and More’ wieder öffnen dürfen und haben notwendige Hygienemaßnahmen getroffen“, berichten Claudia Mehner und Pamela Radatz.Laut einer Tafel vor dem kleinen Geschäft dürfen maximal zwei Kunden den Verkaufsraum betreten. Sie müssen einen Abstand von zwei Metern einhalten. Im Eingangsbereich soll sich die Kundschaft mit einem Desinfektionsmittel die Hände desinfizieren. Außerdem wurde ein eigener Ausgang eingerichtet. Die Lockerung im Bereich von Handel und Gewerbe gilt seit diesem Montag.

„Wir tragen Mund- und Nasenschutz, aus Vorsicht und als Respekt voreinander“, erklärt Claudia Mehner. Auch Kundin Ulla Schweikert aus Hofheim trägt Mundschutz. Diese Vorsichtsmaßnahme wird in fast allen Lampertheimer Geschäften praktiziert. Auf den Böden ist die Laufrichtung der Konsumenten eingezeichnet. Die Kassenbereiche sind mit Plexiglasscheiben aufgerüstet.

Im Modehaus Horlé ist der Wartebereich vor der Kasse mit blauem Absperrband markiert. „Es darf immer nur eine Person an der Kasse stehen“, erläutert Hans-Peter Horlé. Weiterhin erhalten die Verbraucher beim Eintritt ein sogenanntes Abteilungskärtchen, damit das Personal den Überblick hat, wie viele Kunden sich im Haus befinden.

„Schon am Vormittag hatten wir gut Betrieb“, resümiert Hans-Peter Horlé. Vor allem seien Schmuck und Kleidung gekauft wurden, so der Geschäftsmann. Es gebe einen Treue-Bonus von zehn Prozent auf alle Artikel. Ulla Zimmer will sich von der modernen und frischen Frühlingsmode inspirieren lassen und Teile anprobieren. Miriam Horlé hilft der Lampertheimerin dabei, ihr neues sportliches Outfit zu finden.

Laure Bieber holt ihr bestelltes Kinderbuch in der „Bücherkiste“ ab. „Eigentlich sollte es ein Ostergeschenk für Leonie sein, aber heute freut sie sich auch noch darüber“, sagt Bieber lachend. Sofia Düring, die Inhaberin des Buchladens, ist zufrieden: „Heute werden zahlreiche Bestellungen aufgegeben“ – von Schulmaterial bis hin zu Romanen. Kundin Johanna Rockenfeld bestätigt: „Man gewöhnt sich an den Mund- und Nasenschutz.“

Rolf Schumacher kauft bei „Florales am Dom“ eine Hängepflanze für die Wohnung. Er ist fröhlich gestimmt, weil nach wochenlangen Schließungen viele Geschäfte wieder öffnen können. „Ich brauche neue Schuhe“, sagt Vaekoslav Hunjadi, als er Schuh-Theurer betritt. Mitarbeiterin Petra Baade kommt herbeigeeilt. „Heute sind besonders Kinderschuhe gegangen“, hat sie beobachtet. Die Kunden hielten die Vorsichtsmaßnahmen ein.

„Wir versuchen, dass bald wieder Alltag einkehrt“, betont Ute Henkelmann vom gleichnamigen Reformhaus. Bei ihr dürfen die Kunden nach Aufforderung eintreten und müssen das Reformhaus durch den Hintereingang verlassen. Der Sprecher des Wirtschafts- und Verkehrsvereins, Otto Edinger, sieht einen gewissen Widerspruch darin, dass der Straßenverkauf bei Schnellrestaurants, beim Metzger und beim Bäcker erlaubt, an Imbisswagen aber noch verboten sei. Auch der Onlinehandel könne ohne Einschränkung alles verkaufen. Textilien könnten ohne Auflagen zurückgeschickt werden. „Einen solchen Flickenteppich an Vorgaben muss man nicht verstehen“, so die Meinung des Geschäftsmanns. Regeln sollten für alle Geschäfte gelten. Einen Nachteil für Fachgeschäfte, wie das Verkaufsverbot für den Textil-Fachhandel, dürfe es nicht geben. Eine Rechtsklarheit sei von den Fachverbänden und Handelskammern einzufordern, so der Sprecher des Wirtschafts- und Verkehrsvereins.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 21.04.2020