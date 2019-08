Geschichte des Altrheins

Lampertheim.In Kooperation mit dem Stadtmarketing wird am Montag 19. August, 17 Uhr, im Schiller-Café eine Ausstellung der Pela (Projektbeirat zur Entschlammung des Lampertheimer Altrheins) mit dem Titel „Der Lampertheimer Altrhein im Laufe der Geschichte“ eröffnet. Die Ausstellung informiert über die Entstehung und Herausforderungen, die der Altrhein mit sich bringt. Fragen wie „Was passiert mit den Pflanzen und Tieren in den Trockenphasen bei Niedrigwasser?“ oder „Was sind mögliche Lösungen und welche Aktivitäten unternehmen die aktiven Initiativen?“ werden anhand von Informationen und Bildern erklärt.

Die Ausstellung läuft von 19. August bis 8. September und hat an folgenden Tagen von 9.30 bis 12 Uhr geöffnet: 20., 24., 27. und 31. August sowie am 3., 7., und 8. September. An diesen Tagen stehen die Pela-Mitglieder als Ansprechpartner zur Verfügung. Der Pela setzt sich für die Entschlammung des Altrheein. red

