Worms.Ehrfurchtgebietend thront der tausendjährige Kaiserdom weithin sichtbar über Worms – ein architektonisches Wunderwerk, von den Menschen des Mittelalters mühevoll aufgerichtet. Diesem Wahrzeichen der Nibelungenstadt widmet sich Historiker Maximilian Krüger in seinem Vortrag am Sonntag, 12. August, um 15 Uhr im Weißen Saal im Museum der Stadt Worms. Die Teilnahme am Vortrag kostet drei Euro, Ausstellungseintritt in das Museum der Stadt inbegriffen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Infos zur Ausstellung und zum Begleitprogramm sind zu finden unter museum-andreasstift.de sowie auf nibelungenmuseum.de. red