Lampertheim.Man nehme eine Olympiasiegerin, zwei Ur-Lampertheimer sowie die Gesichter des Vogelparks und serviere es im Lampertheimer Platt – schon steht die perfekte Plauderrunde. Von urkomischen Anekdoten aus Zeiten, in denen noch ein städtischer Angestellter die Säue durchs Dorf trieb, über Kanu-Team-Interna aus dem Olympiateam bis hin zu todernsten Erzählungen aus den Kriegsjahren: Das neue Format von Karl-Heinz Horstfeld hatte Geschichten in Hülle und Fülle zu bieten. Kein Wunder, dass kein Platz im Alten Rathaus leer blieb.

Was haben Nicole Reinhardt, Fritz Medert, Ludwig Seelinger und das Ehepaar Gerhard und Gerlinde Hartl gemeinsam? „Sie alle sind waschechte Lampertheimer und haben durch ihr Wirken und ihre Persönlichkeit die Spargelstadt auf die ein oder andere Weise geprägt“, erklärte Horstfeld, auch als „Kalle“ von der Mundartgruppe „Lômbadda Babbler“ bekannt. Mit Lampertheimer Platt kann die ehemalige Leistungssportlerin Nicole Reinhardt allerdings recht wenig anfangen.

Trotzdem machte sie nach der Gesprächsrunde tapfer ihre ersten Stehversuche mit „Abgewellden“ und „Quadratlatschern“. Viel zu Hause in „ihrem“ Lampertheim war Reinhardt in ihrer Jugend nämlich nicht. Nach den ersten Erfolgen bei deutschen Meisterschaften mit elf Jahren und Berufungen in den Nationalkader ging es für die Jugendliche von Wettkampf zu Wettkampf. Trainiert wurde im Postdamer Leistungszentrum.

„Ich habe ein bisschen was ausprobiert, etwa Turnen. Dann wollte ich schwimmen, aber alle Kurse waren voll“, erzählte Reinhardt. So ging es für die Siebenjährige auf Drängen ihrer Mutter, selbst Kanutin, zum Kanu-Club und später zum WSV – der Rest samt Olympiasieg 2008 ist Geschichte. Inzwischen lebe sie mit einem kleinen Kind „ein ganz normales“ Leben. „Aufs Wasser geht’s nur noch bei schönem Wetter“, sagte sie.

Sirenen beim Vaterunser

Ganz andere Zeiten haben Fritz Medert und Ludwig Seelinger in Lampertheim erlebt. Am 18. März 1945 wurden die Freunde in St. Andreas konfirmiert. „Glocken- oder Orgelspiel gab es nicht. Während des Vaterunser heulten die Sirenen auf, als wir aus der Kirche liefen, drehten gerade die Bomber über Worms ab“, erinnert sich Medert. Doch die Ur-Lampertheimer hatten auch erfreuliche Geschichten aus den Kriegsjahren zu erzählen – etwa von Freundschaften zu jüdischen Nachbarn. Ihren allerersten Bohnenkaffee erhielten Medert und Seelinger nach Kriegsende von jüdischen Mitbürgern, die aus Polen gekommen waren. „Von der ehemaligen Nachbars-Familie des Lehrers Mayer kam ’45 ein Paket aus Amerika mit den Worten ‚Danke für alles‘, darin Süßigkeiten und Kaffee“, erinnerte sich Seelinger. Trotz all der Schrecken seien auch in dieser Zeit Freundschaften entstanden und Gutes getan worden.

Über die Geschichte des Vogelparks, dessen Verein 1955 gegründet wurde, hatten Gerhard und Gerlinde Hartl viel zu berichten. Über 30 Jahre engagierten sie sich dort im Vorstand. „Das Gelände hat man 1973 vom ’Säftl’, dem Getränke Steffan, gekauft“, erzählte Gerlinde Hartl. Das erste Gebäude sei aus einer für 500 Mark gekauften Baracke entstanden. Gründungsvater und lange der starke Mann beim AZ-Vogelpark war Heini Schmitt, der an Aschermittwoch 1999 beim Gang in die Kirche verstarb. Von da an musste das Ehepaar Hartl übernehmen. Mit viel Schweiß habe man den Park am Leben erhalten. „Aber wir haben das gerne gemacht und wollen die Zeit nicht missen“, betonten sie.

