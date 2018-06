Anzeige

Lampertheim.Der von Deutschlehrer Jörg Werner initiierte Schreibwettbewerb „Welt im Tintenfass“ hat am Lessing-Gymnasium schon Tradition. In diesem Schuljahr gab es nun zum ersten Mal eine Ausschreibung auch für die älteren Schüler der Jahrgangsstufen 8 und 9. Das Thema war „Draußen“, es gab eine Beschränkung auf zwei getippte Seiten, verantwortlich war Andreas Klingspohr. Fünf Mädchen und zwei Jungen stellten sich der Herausforderung. Allen eingereichten Texten ist gemeinsam, dass es nicht einfach um einen Aufenthalt unter freiem Himmel geht, sondern das Draußensein als Befreiung aus einer problematischen Situation verstanden wird. Die klug strukturierte Erzählung der Achtklässlerin Fiora Zissler (Foto), die den ersten Platz erreichte, beginnt mit einer Begriffsdefinition. Am Ende steht ein Lächeln. Da befindet sich die Protagonistin mit einer Freundin auf einem Boot im offenen Meer. Der Text erzählt von den Widrigkeiten des Aufbrechens. Am letzten Schultag vor den Ferien erhielten die Teilnehmer in der Bibliothek des LGL Urkunden und Buchpreise. red (Bild: LGL)