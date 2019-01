Geschulter Blick auf Naturschätze im Biedensand

Lampertheim.Im vergangenen Jahr haben sich 13 Lampertheimer zu sogenannten Geopark-vor-Ort-Begleitern und somit zu Experten für die heimatliche Landschaft ausbilden lassen. Die Ehrenamtlichen sind dadurch ein Teil des Geo-Naturparks Bergstraße Odenwald geworden, wie es dessen Geschäftsführerin Stefanie Fey zum Abschluss der Ausbildung im Sommer sagte. Die Begleiter wollen mit verschiedenen Führungen Einheimischen und Gästen die „Schätze in Natur und Stadt“ zeigen. Das neue Angebot ist auch ein Baustein des Tourismus-Konzepts der Stadt.

Für Januar und Februar sind folgende Führungen geplant:

„Poetischer Streifzug durchs winterliche Naturschutzgebiet“ am Sonntag, 27. Januar, und am Sonntag, 24. Februar: Bei dieser Führung geht es um Naturbetrachtung mittels vorgetragener Gedichte (auch von Teilnehmer/innen) sowie entspanntes Innehalten an ausgesuchten und historischen Plätzen. Bei Regen oder Sturm fällt die Veranstaltung aus. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Parkplatz am Biedensand (an der Brücke zum Eingang ins Naturschutzgebiet). Die Teilnahme kostet für Erwachsene jeweils 4,50 Euro, Kinder sind frei. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es bei Andrea Hartkorn, Telefon 06206/37 28, E-Mail: a.hartkorn@t-online.de.

„Lichtmess – die Natur erwacht“ am Samstag, 2. Februar: Auf dieser Tour halten die Teilnehmer Ausschau nach Boten des Vorfrühlings und erfahren etwas über altes Lichtmess-Brauchtum. Bei Regen oder Sturm fällt die Veranstaltung aus. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Parkplatz am Biedensand (an der Brücke zum Eingang ins Naturschutzgebiet). Die Teilnahme kostet für Erwachsene jeweils 4,50 Euro, Kinder sind frei. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es bei Andrea Hartkorn, Telefon 06206/37 28, E-Mail: a.hartkorn@t-online.de.

„Vier runde Steine und noch mehr – ein Ausflug in die Rheingeschichte. Eine sportliche Führung durch das Naturschutzgebiet Lampertheimer Altrhein“ am Mittwoch, 13. Februar: Im lockeren Laufschritt führt Geopark-vor-Ort-Begleiterin Ute Striebinger zu bekannten und unbekannten Stellen des Biedensandes und der Bonnaue. Diese Führung ist als Reihe gedacht, denn im Lauf der Jahreszeiten können die Teilnehmer die Schönheiten des Lampertheimer Naturschutzgebiets entdecken. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Geopark-Info-Punkt im Gebäude „Zum Fährhaus“, Biedensandstraße 58, im ersten Stock, Eingang über den Hof. Versprochen wird eine ideale Verbindung von Naturerlebnis, sportlicher Betätigung und Miteinander-Spaß-haben. Teilnehmer sollten Freude am Laufen haben. Auch Puste für 30 Minuten Joggen am Stück in moderatem Tempo sind ebenso mitzubringen wie dem Wetter angepasste Laufbekleidung und Laufschuhe mit Profil. Die Tour dauert etwa anderthalb bis zwei Stunden und erstreckt sich über acht Kilometer. Gelaufen wird bei jedem Wetter, außer bei Sturmwarnung und bei Glatteis. Ein Kostenbeitrag von vier Euro ist zu entrichten. Die Teilnehmerzahl ist auf vier Personen beschränkt, deswegen sollten sich Interessenten bei Ute Striebinger, Telefon 0179/6 92 13 97 anmelden.

„Mit dem Kinderwagen durchs Naturschutzgebiet“ am Donnerstag, 14. Februar: Diese Tour ist ein entspannter Auwaldspaziergang am Valentinstag für Mütter mit kleinen Kindern. Die Teilnehmerinnen erfahren etwas über Ursprung und Bedeutung dieses Tages und halten Ausschau nach ersten Frühlingsboten. Bei Regen oder Sturm fällt die Veranstaltung aus. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Parkplatz am Biedensand (an der Brücke zum Eingang ins Naturschutzgebiet). Erwachsene zahlen 3,50 Euro, Kinder sind frei. Eine Anmeldung ist erwünscht und möglich bei Andrea Hartkorn, Telefon 06206/37 28, E-Mail: a.hartkorn@t-online.de. red

