Geselliger Nachmittag der Nordheimer Senioren

Nordheim.Zweimal im Jahr öffnen sich die Pforten der Nordheimer Kultur- und Sporthalle, dann lädt nämlich der örtliche Seniorenbeirat zu geselligen Nachmittagen ein. So auch in der Vorweihnachtszeit wieder. Neben Leckereien und Livemusik stand die Geselligkeit im Vordergrund. Wieder reichlich Gäste konnten Sigrid Groß, Seniorenbeauftrage von Nordheim, und ihr ehrenamtliches Team in der Halle begrüßen. Neben Grußworten der Seniorenbeauftragten, von Bürgermeister Felix Kusicka sowie von Gaby Weiß-Szpera, Palliativ- und Hospiz-Initiative im Ried, ging es schnell in den gemütlichen Teil über. Denn solche Nachmittage sollen vor allem dem Austausch, dem Erzählen und dem Lachen zwischen den Besuchern dienen. Viele sehen sich nicht so oft, daher sind solche Gelegenheiten wichtig, um miteinander in Kontakt zu kommen. Abgerundet wurde das Treffen mit Kaffee und Kuchen. Außerdem gab es wieder Livemusik in der Halle, mal zum Mitmachen, mal mehr im Hintergrund. „Hierfür kam der Shanty-Chor Mannheim bei uns vorbei“, freute sich Sigrid Groß. Dieser begeisterte nicht nur mit beschwingten Seemannsliedern, sondern hatte auch seemännische Weihnachtslieder in ihrem Repertoire dabei. Die anwesenden Senioren genossen auf jeden Fall einen schönen und gemütlichen Nachmittag in der Adventszeit in Nordheim. str

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 20.12.2018