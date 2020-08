Gesellschaft vom Tisch

Lampertheim.Die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf zwei Grundstücken im Lampertheimer Bruch bleibt das Ziel von Energieried. Das bestätigt Geschäftsführer Frank Kaus auf Anfrage. Er betont mit Blick auf die ablehnende Haltung der parlamentarischen Mehrheit in Bürstadt allerdings auch: „Die Gründung einer Gesellschaft ist derzeit vom Tisch und kein Gesprächsthema mehr.“

Wie berichtet, hat die Stadtverordnetenversammlung in der Nachbarkommune – sie hält 25,1 Prozent der Anteile an Energieried – gegen die geplante Gründung einer Gesellschaft zur Umsetzung der Pläne des Lampertheimer Versorgers votiert. Das Bürstädter Abstimmungsergebnis unmittelbar nach der Entscheidung der Lampertheimer Stadtverordnetenversammlung zugunsten der Realisierung einer Photovoltaikanlage hat nicht nur am Standort des Energieversorgers in der Industriestraße erhebliche Irritationen ausgelöst.

Kaus: Nichts ausgeschlossen

Das Wort „derzeit“ im Zitat des Energieried-Chefs ist allerdings mit Betonung ausgesprochen. Denn Frank Kaus will nicht ausschließen, dass die ursprüngliche Strategie mittelfristig – also irgendwann in der Zeit nach den Kommunalwahlen im März 2021 – doch noch aufgehen könnte. Gleichzeitig hält er am ursprünglichen Zeitplan fest: nämlich die ersten Schritte zum Bau der Photovoltaik-Anlage noch in diesem Jahr zu vollziehen, um sich an den Vergütungs-Ausschreibungen im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) beteiligen zu können. Sie läuft mit Ende dieses Jahres aus.

Kaus will der Sitzung des Aufsichtsrates von Energieried im September nicht vorgreifen, der über die neue Strategie des Geschäftsführers beraten und entscheiden soll. Die Signale stehen indes auf Realisierung des Projekts ohne operative Unterstützung durch eine Gesellschaft. Diesen Schritt hatte der Geschäftsführer bereits unmittelbar nach der überraschenden Absage durch das Bürstädter Stadtparlament erwogen (wir haben berichtet). Die Gründung einer Gesellschaft bleibe hingegen eine „Option für die Zukunft“.

„Wir bleiben weiter dran“

Dass die Photovoltaik für ihn ein wichtiges Element im Zuge der Energiewende darstellt, macht Frank Kaus ebenso unmissverständlich klar. Deshalb unterstreicht er: „Wir bleiben da weiter dran.“ Die geplante Anlage im Lampertheimer Bruch sei eine der wenigen realisierbaren Projekte dieser Größenordnung in der Region.

An der Gesamtausrichtung des Geschäftstätigkeiten des Versorgers auf die Belange der Energiewende lässt der Geschäftsführer ebenso keinen Zweifel. Die Klimawende sei ohne Frage ein „heißes Thema“.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 20.08.2020