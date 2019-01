Gespannt aufs neue Jahr

Hüttenfeld.Die Leitung der evangelischen Kirchengemeinde Hüttenfeld nahm die Wochenschlussandacht am Freitagabend zum Anlass, die Gemeinde im Anschluss zu einem Gläschen Sekt im Rahmen eines Neujahrsempfangs einzuladen.

Normalerweise ist dieser Neujahrsempfang auch mit der Gemeindeversammlung verbunden, bei der der Kirchenvorstand darüber informiert, was im vergangenen Jahr hinter den Kulissen gelaufen und was fürs neue Jahr geplant ist. Doch da in diesem Jahr einschneidende Veränderungen anstehen – vor allem hinsichtlich der Vergrößerung der Kindertagesstätte und der damit verbundenen Einschränkung der Gemeinderäume –, die Pläne dafür aber noch nicht in trockenen Tüchern sind und mit der Stadt noch abgesprochen werden müssen, werde diese Infoveranstaltung nachgeholt, sobald man Genaueres wisse. Auch die Zusammenlegung der Dekanate werde die Gemeinde in der näheren Zukunft noch beschäftigen. ron

© Südhessen Morgen, Montag, 28.01.2019