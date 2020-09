Gespräch über Gottes Rolle im Staat

Lampertheim.Welche Rolle kann oder darf Gott im Staat einnehmen? Dieser Frage will das Lampertheimer Bündnis für Demokratie am Donnerstag, 24. September, mit einer Vortragsveranstaltung im Alten Rathaus nachgehen. Beginn ist um 19 Uhr. Pastor Jörg Lüling von der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde geht auf die Schriften des Alten Testaments ein und wird unterschiedliche Perspektiven inmitten der Spannung von einer Theokratie (Gottesherrschaft) und Demokratie (Volksherrschaft) verständlich in den Mittelpunkt stellen. Teilnehmen können maximal 25 Personen. Anmeldungen per E-Mail an info@baptistenlampertheim.de. red

