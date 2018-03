Anzeige

Der 19 Jahre alte Angeklagte aus Bürstadt hatte bereits am ersten Verhandlungstag eine weitere Straftat eingeräumt. Bei einem nächtlichen Treffen mit einem Zufallsbekannten am Bahnhof, hatte er diesen bedroht und ihm Mobiltelefon, Brille und Armband gestohlen.

Das Geständnis des 29-Jährigen aus Lampertheim sorgte für einen Paukenschlag. Kammervorsitzender Marc Euler entließ daraufhin den Nebenkläger – es handelte sich um dem Mitbewohner des Überfallopfers, der sich ebenfalls als Geschädigter ausgab – und dessen Vertreter mit sofortiger Wirkung. „Die Zulassung der Nebenklage wird aufgehoben“, so der Vorsitzende Richter.

Angreifer unterstützt

Der offensichtliche Simulant soll den Räubern nicht nur einen Tipp gegeben haben, dass sich Rauschgift von erheblicher Menge in der Wohnung befindet, sondern auch in die Tat eingeweiht gewesen sein. „Er war nicht das Opfer, sondern hat die drei Angreifer unterstützt und sie in die Wohnung gelassen“, heißt es in dem Kammerbeschluss.

Breiten Raum nahm in der gestrigen Hauptverhandlung ein Vorfall ein, der sich einige Tage nach dem Überfall in der gleichen Wohnung abgespielt hat und den man wohl als Racheakt oder Retourkutsche gegenüber einem der mutmaßlichen Räuber bezeichnen kann. Der 19-Jährige und sein Begleiter wurden von einer Gruppe Männer verprügelt und am Boden liegend gefesselt. Außerdem soll ein Elektroschocker im Einsatz gewesen sein. Einige Zeugen sprachen von „Rangelei“, andere von einer „bedrohlichen Situation.“ Als die von Nachbarn wegen Ruhestörung gerufene Polizei eintraf, saßen die Beteiligten friedlich beisammen.

Die Kammer wird morgen, 9 Uhr, das Urteil verkünden. sg

