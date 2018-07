Anzeige

Talentförderung bei jungen Musikern der Musikschule ist ein weiteres Anliegen. Kritisch merkte Maier den doch sehr verhaltenen Zuspruch der Mitglieder zum Jahresempfang an. Als Referenten hatte man den ehemaligen Bundesverfas- sungsrichter Rainhard Gaier, einen gebürtigen Lampertheimer, gewonnen. Der Vorstand will den Empfang in diesem Jahr ausfallen lassen, auch mangels eines geeigneten Referenten.

Gedenkstein im Park

Ausführlich ging Maier auf die großzügige Spende der Familie Hiebel ein. Das Erbe von 323 000 Euro sowie von zwei Einzimmerappartements habe die Stiftung nachhaltig gestärkt. Der Gedenkstein im Park an die Familie sei ein kleiner Dank dafür. Für das laufende Jahr sind Projekte im Wert von 8500 Euro geplant. So werden der Wassersportverein und die Musikschule unterstützt sowie in Hofheim ein öffentliches Bücherregal errichtet. Auch die Aktion „Historische Schilder“ wird fortgeführt. Thematisiert werden die alte Wormser Brücke sowie der Beamtenbau und die Schillerschule.

Erfolgreich beworben hat sich die Stiftung um das Gütesiegel Deutscher Stiftungen. Für weitere drei Jahre darf sich der Verein damit schmücken. Stiftungsratsvorsitzender Gottfried Störmer würdigte das Engagement des Vorstandes. In der nachfolgenden Diskussion schlug Frank-Rüdiger Kirschner vor, dass bei der Einweihung von künftigen offiziellen Projekten alle Mitglieder per E-Mail verständigt werden, um eine eventuelle Teilnahme zu ermöglichen. Erich Maier will das Thema im Vorstand behandeln. sto

© Südhessen Morgen, Dienstag, 03.07.2018