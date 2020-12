„Gesundheit wichtiger als Geld“

Lampertheim.Der Lampertheimer Einzelhandel wappnet sich für den Endspurt im Weihnachtsgeschäft, der nun – notgedrungen – kurz und knapp ausfallen wird. Ab Mittwoch müssen die meisten Geschäfte in der Innenstadt schließen. Entsprechend lebhaft ging es deshalb bereits am Montag in einigen Läden zu. Viele Kunden wollten die vielleicht letzte Gelegenheit nutzen, vor Ort auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk fündig zu werden – auch aus Loyalität zu den hiesigen Geschäftsleuten.

„Die uns verbleibenden Tage arbeiten wir auf Hochtouren, bis wir das Geschäft wegen des harten Lockdowns schließen müssen“, sagt Stefanie Eichler vom gleichnamigen Fotostudio. Einige Kunden wollen noch Passbilder machen lassen, die Mehrzahl aber will ihre fertigen Fotoarbeiten abholen. Am Montagmorgen stand für die Fotografin erst einmal die Organisation auf der Tagesordnung. Stefanie Eichler hatte für die Woche ihr beliebtes Hundeshooting geplant. „Das führe ich sonst zum Candlelight-Shopping durch“, erklärt Eichler. Nun hieß es für die Geschäftsfrau, alle angemeldeten Hundebesitzer zu informieren und auf die Zeit nach der Corona-Pandemie zu vertrösten.

Auch im Salon „Papa“ von Friseurmeisterin Angela Stadtmüller wird nonstop gearbeitet. „Wir geben bis Dienstagabend alles, um unsere Kunden noch zu bedienen“, hebt Stadtmüller hervor. Für die angeordnete Schließung der Friseursalons äußert sie Verständnis: „Wir wollen schließlich alle gesund bleiben“. Die Menschen sollten zu Hause bei ihren Lieben bleiben.

Horlé dankbar für Loyalität

„Wir gehen davon aus, dass unser Feinkostgeschäft geöffnet bleiben kann, denn während des ersten Lockdowns durften wir auch weiter verkaufen“, erklärt Maria Maron. Das Ehepaar Maria und Ivano Maron bietet italienische Spezialitäten im „Cavatappi“ an: von der Frischetheke, über Weine bis hin zu Geschenkideen.

„Meine Frau Miriam und ich haben die Nachrichten am Sonntag und die beschlossenen, schärferen Regeln verfolgt. Dann haben wir einen Arbeitsplan aufgestellt und unser Personal telefonisch informiert, wie die Arbeitseinteilung verwirklicht werden kann“, erklärt Geschäftsführer Hans-Peter Horlé. Sein Haus „Horlé, Mode, Wäsche, Haushalt“ hat die Öffnungszeit verlängert. „Um die Abstandsregelungen einzuhalten, müssen wir die Aufenthaltszeit der Kundschaft im Laden verkürzen“, so Horlé.

Außerdem wurden bereits Päckchen mit schönen Dingen vorbereitet, die derzeit der Renner sind. Das ist nicht nur Schmuck, sondern: „Viele Leute sind durch die Corona-Pandemie zu Hause und da wird gekocht und gebacken“, hat Horlé erfahren. Gern gekauft werden beispielsweise Salz- und Pfeffermühlen sowie Pfannen. „Wir bedanken uns bei unseren Kunden für ihre Loyalität. Wir Geschäftsleute müssen mit der schwierigen Situation klarkommen. Wir nehmen die Ausbreitung des Coronavirus ernst und können an der aktuellen Situation nichts ändern“, bekräftigt der Geschäftsführer.

Notschalter für Buchverkauf

Das Telefon in der „Bücherkiste“ steht nicht still. Zahlreiche Bücherfreunde fragen, wie es mit dem Verkauf weiter geht. „Wir tun unser Bestes und sind weiter für unsere Kunden da, indem wir einen Notschalter mit Ausgabefenster einrichten“, berichtet Sofia Düring, Inhaberin der „Bücherkiste“. So können die Kunden ihre bestellte Lektüre gefahrlos in Empfang nehmen. Diese seien sehr dankbar für das Engagement der Buchhandlung. Gleichzeitig seien die Buchhändler frustriert, da die Schließung große Einbußen bedeute, zumal schon das Ostergeschäft verloren ging. Gerade in dieser Zeit, in der viele Menschen daheim bleiben, Schulen und Kitas geschlossen sind, bräuchten die Leute Lesestoff. Vor allem Kinder müssten beschäftigt werden. Bücher seien dabei enorm wichtig.

Einen Kundenansturm erlebte am Montag auch Soscha Tucker, Inhaberin von „Laden am Dom“. Ihre Kunden kauften Schmuck und Weihnachtsdekoration. Da nur zwei Personen gleichzeitig eintreten dürfen, bildete sich zuweilen eine Menschenschlange vor dem Lädchen. „In der letzten Zeit hatte ich zwar einen sehr guten Verkauf und dennoch bin ich traurig, dass ich zumachen muss“, sagt Tucker. Es seien gemischte Gefühle, denn Gesundheit sei eben wichtig – wichtiger als Geld.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 15.12.2020