„Gewinn für die Dorfgemeinschaft“

HÜTTENFELD.Was haben ein mit Fahrradritzel betriebener, selbstdrehender Bratwurstgrill, ein Schallplattenspieler, ein selbstgebauter Pizzateigroller und ein Katzenschädel mit einer funktionierenden Dorfgemeinschaft zu tun? Ganz einfach: Sie alle waren Teil des ersten Hof- und Garagenflohmarkts in Hüttenfeld. Auch wenn der Absatz an manchen Verkaufsständen noch besser hätte sein können – immerhin 70 Höfe, Gärten und Garagen hatten ihre Pforten geöffnet – die Organisatoren zogen ein rundum positives Fazit.

Schließlich ging es den Hüttenfeldern weniger um den Profit als um die Gemeinschaft. „Das war der allererste Flohmarkt, vorher wusste ja keiner, ob überhaupt wer kommt“, erklärte Miriam Günther. Der Studentin aus Hüttenfeld war die zündende Idee schon vor geraumer Zeit gekommen, inspiriert vom „großen Bruder“ in Lampertheim, dem Kunst- und Hofflohmarkt, nahm sie ihr Glück in die Hand. Gemeinsam mit ihrer Mutter Jutta, Ortsvorsteher Karl Heinz Berg und dem Stadtmarketing stellten sie in kurzer Zeit den Markt auf die Beine. „Wir hätten niemals geglaubt, dass so viele Hüttenfelder mitmachen – und auch nicht, dass so viele in unseren Stadtteil zum Stöbern kommen“, zeigte sich Miriam Günther am Ende eines langen Tages erfreut. Am Morgen, schon vor der Eröffnung, kamen viele hartgesottene Flohmarktgänger sogar aus Frankfurt, Offenbach oder Heilbronn. Am Mittag stöberten dann die Hüttenfelder selbst.

Für Dirk Dewald, City- und Eventmanager des Stadtmarketings, war die große Resonanz in Hüttenfeld schon im Vorfeld ein Zeichen, „dass die Dorfgemeinschaft funktioniert“. Das sahen am Samstag auch Verkäufer und Besucher so. Das Pärchen Anna und Mark aus Hüttenfeld hat beim Stöbern fast jeden Stand mitgenommen. Ihre Ausbeute: „Zwei Pullis, ein Buch über Astronomie und ordentlich runter gehandelte Karten. An den einzelnen Ständen hatten sie eine „super Stimmung“ ausgemacht. Nun hoffen sie auf eine Wiederholung im kommenden Jahr – dann aber mit eigenem Stand.

Hüttenfeld besser kennengelernt

Auch Doris Hartnagel-Gündling aus Lorsch war begeistert. Besonders gut gefiel ihr das Unverbindliche und das Hineinschauen in die Höfe und Gärten – auch wenn das für manche eine kleine Hemmschwelle sei. „So habe ich Hüttenfeld viel besser kennen gelernt, in manchen Winkel wäre ich ja sonst nie gekommen“, berichtete sie lachend. Und in der Lampertheimer Straße ist sie dann sogar noch fündig geworden. Im Hof von Gisela Schollmaier entdeckte sie, ans Hoftor lehnend, einen alten, „halben“ Tisch mit nur zwei Beinen. „Den kauft eh keiner“, hatte sich Dieter Ehret gedacht und es trotzdem versucht. Deshalb hatte er ihn seiner langjährigen Nachbarin gebracht, die ihn zum Verkauf anbot. „Genau das habe ich gesucht“, freute sich die Käuferin. Zehn Euro gab’s für Gisela Schollmaier und Dieter Ehret – die wurden selbstverständlich nachbarschaftlich aufgeteilt. Im großen Hof von Helmut Hartmann wurde die Veranstaltung am Morgen von Bürgermeister Gottfried Störmer eröffnet. Auch dort zeigte sich einmal mehr das Miteinander. Rita Rößling und Mundart-Sänger Stefan Umhey, die eigentlich einen eigenen Stand hatten, kamen kurzerhand vorbei und spielten Live-Musik im „Konkurrenzhof“.

Auch das gefiel den Besuchern: „Der Zusammenhalt hier ist einfach schön“, fand die Lorscherin Hartnagel-Gündling. Tatsächlich hatten sich viele Familien – wie auch in Lampertheim – zusammen getan und gemeinsam in größeren Höfen verkauft. Im Ruthenweg etwa verkauften gleich vier Familien im Hof von Familie Wieland, an anderen Stellen waren es noch mehr. „Das war ein Gewinn für die Dorfgemeinschaft“, lautete deshalb das Fazit von Familie Günther. Und weil es das allererste Mal war, haben sie auch schon einige Verbesserungsideen im Kopf. Denn das der Flohmarkt im nächsten Jahr wieder stattfindet, das steht außer Frage.

„Aus der Nummer kommen wir wohl nicht mehr raus“, sagte Miriam Günther lachend. Man wolle sich im Nachgang nochmal mit allen Verkäufern zusammensetzen und sei für alle Vorschläge offen. Einige Änderungsideen gibt es aber schon jetzt. Sonntag habe sich wohl als der bessere Tag heraus kristallisiert, außerdem wollen die Veranstalter im kommenden Jahr früher planen und dann mehr Werbung machen. ksm

