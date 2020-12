Gewinnabholung nach Lockdown

Lampertheim.Bei der Adventskalender-Aktion der Lukasgemeinde gewinnen am Sonntag, 20. Dezember, folgende Losnummern: Positionsnummer 20a, Feldhofen’sche Apotheke, Gewinn-Nummern 003, 111, 155, 313; Positionsnummer 20b, Konditorei und Café Schmerker (Kaiserstraße); Gewinn-Nummern 006, 237, 240, 326, 404, 427, 622, 641, 648, 816.

Am Montag, 21. Dezember, gewinnen die Losnummern: Positionsnummer 21a, Floristik Schuster, Gewinn-Nummern 188, 385, 553, 682, 777; Positionsnummer 21b, Horlé Haus der Geschenke, Gewinn-Nummern 077, 227, 366, 783, 853. Die Gewinne können in den jeweiligen Geschäften abgeholt werden. In den wegen der Corona-Krise geschlossenen Geschäften liegen die Gewinne bis vier Wochen nach Wiedereröffnung bereit. red

© Südhessen Morgen, Montag, 21.12.2020