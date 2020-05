Gewinner und Verlierer

Für die Neubemessung der Grundsteuer B sollen in Hessen künftig die Flächengröße und Lage eines Grundstücks herangezogen werden. Die Lagebewertung richtet sich nach dem Bodenrichtwert eines Grundstücks. Dieser ist abhängig vom Durchschnitt der Kaufpreise in einer bestimmten Region. Er liegt in Neubaugebieten in der Regel höher als in Bestandsgebieten. Dies kann bedeuten, dass ein Grundstück in

...