Mag sein, dass die Bürgermeisterwahl in Bürstadt eine gewisse Dynamik ausgelöst hat, die nun auch das Lampertheimer Kandidatenkarussell in Schwung bringt. Denn die knappe Bestätigung von Bürgermeisterin Bärbel Schader hat gezeigt, dass der Bonus des Amtsinhabers womöglich gar nicht so viel wert ist, wie immerfort behauptet wird. Jedenfalls ist mit dem parteiunabhängigen Bewerber Marco Steffan ein durchaus ernst zu nehmender Gegner von Gottfried Störmer aufgetreten, der seinen Posten am 26. Mai verteidigen will. Ernst nehmen muss man Marco Steffan deswegen, weil er sich durch seine beharrliche ehrenamtliche Arbeit einen Namen in der Stadt gemacht hat und in diesem Zusammenhang Rückhalt in bestimmten Bevölkerungskreisen genießt.

Andererseits ist es wohl die mangelnde politische Erfahrung, die dem Mitbewerber um den Chefposten im Lampertheimer Stadthaus als größter Nachteil ausgelegt werden könnte (Gottfried Störmer konnte diese auch nicht vorweisen, war aber als Sprecher eines wichtigen Agenda-Arbeitskreises immerhin in politische Prozesse einbezogen). Was die konkreten Ziele des Kandidaten in spe betrifft, so sind auf Steffans Internetseite lediglich Allgemeinplätze zu finden. Der Bewerber verspricht, im persönlichen Gespräch konkreter werden zu wollen. Doch auch auf mehrmaliges Anfragen dieser Zeitung ist er bislang nicht dazu bereit.

Was bedeuten Steffans Absichten für den Abwägungsprozess Fritz Röhrenbecks, der mit einer aktuellen oder späteren Kandidatur liebäugelt? Der aufstrebende Liberale wird die neue Lage auch mit seinen Parteifreunden und den Kollegen vom Koalitionspartner SPD zu klären haben. Denn bei der SPD gibt man sich mit Blick auf Röhrenbecks Ambitionen zumindest reserviert. Was die nächste Frage aufwirft, ob sich FDP-Chef Thomas Bittner mit dem Kurs seines jungen Partei- und Fraktionskollegen identifiziert oder ihn nicht doch missbilligt, nachdem er im Herbst noch öffentlich erklärt hatte, die FDP werde einen Kandidaten „diesmal nicht“ aufstellen.

Fritz Röhrenbeck wie Marco Steffan haben es freilich schon jetzt geschafft, Bewegung in die Lampertheimer Bürgermeisterkandidatur zu bringen. Nebenbei lassen sie vor allem SPD und CDU ein wenig alt aussehen, die beide darauf verzichten, einen eigenen Kandidaten ins Rennen zu schicken. Was der realistischen Chancenbewertung geschuldet ist, wird in Teilen der Bevölkerung als Kneifen aufgefasst.

© Südhessen Morgen, Freitag, 15.02.2019