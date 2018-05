Anzeige

Lampertheim.Die evangelische Lukasgemeinde Lampertheim hatte zum Feiern der Jubelkonfirmation in die Domkirche eingeladen, wobei auch Gläubige teilnehmen konnten, die nicht in Lampertheim konfirmiert worden waren, sondern einfach mit ihrem Jahrgang dieses lang zurückliegende Ereignis begehen wollten. 71 Jubelkonfirmanden waren dieser Einladung gefolgt und hatten sich am Pfingstsonntag zum Gottesdienst versammelt.

Sie wurden von Pfarrerin Sabine Sauerwein herzlich begrüßt, wobei sie daran erinnerte, dass einige ältere Jubilare noch in der Notkirche ihr erstes Abendmahl erhalten hätten. „Wir denken heute zurück an das, was wir erlebt haben und was uns geformt hat“, wandte sie sich an die Jubilare und stellte gleichzeitig fest, dass sich Gott aller erbarmt um Christi Liebe willen.

Mit dem Glaubensbekenntnis und dem von der Gemeinde gesungenen Lied „O Heiliger Geist, o heiliger Gott“, begleitet von Heike Ittmann an der Orgel und dem „Ried Brassers“-Bläserquartett aus Frankenthal. Abwechselnd intonierten sie das Lied und unterstrichen damit die Feierlichkeit und die Bedeutung der Handlung.