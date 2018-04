Anzeige

lampertheim.Vor 50 oder gar 70 Jahren haben sie ihre erste Heilige Kommunion empfangen, die Jubilare, die sich am gestrigen Ostermontag in der katholischen Kirche St. Andreas feierlich an diesen wichtigen Tag ihres Lebens erinnerten.

Der Katholische Kirchenmusikverein (KKMV) unter Leitung von Helmut Baumer hatte auf der Empore Platz genommen, um das Hochamt musikalisch zu begleiten, und schon zum Einzug von Pfarrer Patrick Fleckenstein erklang machtvoll das Halleluja. In seiner Begrüßung betonte Fleckenstein, dass sich alle glücklich schätzen könnten, auch den Ostermontag feiern zu dürfen. Dies sei nicht überall üblich.

Er wandte sich dann an die Jubilare und stellte fest, dass in ihrem langen Leben als Christen sich die Welt doch sehr verändert habe. Während der Kirchgang vor 70 Jahren fast selbstverständlich war, sei in der heutigen Zeit ein stetiges Schwinden des Glaubens zu verzeichnen. Dazu komme, dass viele in ihrem Glauben schwiegen, geradezu stumm geworden seien. Das könne man beklagen und den Kopf in den Sand stecken. Fleckenstein schlug aber vor, über den Glauben zu reden und das Gespräch mit den Mitmenschen zu suchen.