Glaubensfest am Sonntag

Hofheim.Drei Proben haben die Kommunionskinder der katholischen Pfarrei St. Michael Hofheim in dieser Woche in der Balthasar-Neumann-Kirche noch zu leisten, ehe sie am Sonntag, 5. Mai, 10 Uhr, ihren festlichen Kommunionsgottesdienst feiern. Der wird musikalisch von der Musikgruppe Spirit mitgestaltet.

Kommunion feiern Timon Bamberg, Sophie Ebeling, Felix Ebeling, Annika Friedrich, Lorraine Holl, Robin Mathaler, Jonas Menzel, Anabel Njilefac Azamo, Dominik Schader, Viktoria Scholl, Patrick Sprung und Jana Trappschuh. Sie treffen sich um 9.40 Uhr auf der Pfarrwiese, ziehen von dort mit den Ministranten feierlich in die Kirche ein.

Um 17 Uhr beginnt eine Dankandacht mit Weihe und sakramentalem Segen. Am Montag, 6. Mai, folgt um 10 Uhr ein Dankgottesdienst mit Segnung der liturgischen Geschenke. fh

© Südhessen Morgen, Montag, 29.04.2019