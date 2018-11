Glaubwürdig entschieden

Marius Schmidt ist ein kluger Kopf. Und er hat eine kluge Entscheidung getroffen: nach der verlorenen Landtagswahl nicht eine weitere Niederlage zu riskieren. Denn gegen den Amtsinhaberbonus eines CDU-Landtagsabgeordneten Alexander Bauer ist ebenso schwer anzukommen wie gegen den seit sechs Jahren amtierenden Bürgermeister Gottfried Störmer, der nach Lage der Dinge nur mit übermenschlichen Anstrengungen oder einer Serie von eigenen schweren Fehlern aus dem Amt zu drängen wäre. Nicht umsonst sieht auch Erster Stadtrat Jens Klingler (SPD) von einer zweiten Kandidatur – und damit einer voraussichtlich zweiten Niederlage – ab.

Natürlich beruht die Entscheidung Marius Schmidts, die politische Arbeit in der Stadt wie im Kreis fortzusetzen und gleichzeitig die eigene berufliche Weiterentwicklung zu betreiben – schließlich sind Kommunalpolitiker wie Schmidt ausschließlich ehrenamtlich unterwegs! – in erster Linie auf persönlichen Abwägungen und einer realistischen Chancenbewertung. Doch zugleich ist der Entschluss, die in der Koalition mit der FDP angestoßenen Themen und Projekte auf lokaler Ebene weiter zu entwickeln, als Akt der Glaubwürdigkeit zu sehen. Hier setzt jemand Inhalte über Karrierepläne. Genau diese Prioritätensetzung aber, auch das haben die hessischen Landtagswahlen gezeigt, vermissen die Wähler in der Politik schmerzlich.

© Südhessen Morgen, Samstag, 17.11.2018