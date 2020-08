Gleich der erste Wurf ein Volltreffer

Lampertheim.Das war ein Volltreffer – gleich in mehrfacher Hinsicht. In seiner Funktion als Sportcoach der Stadt hat der SPD-Fraktionsvorsitzende Marius Schmidt dem Turnverein Lampertheim (TVL) einen neuen Basketballkorb übergeben. Die Vorrichtung im Gesamtwert von 1900 Euro steht ab sofort gleich neben dem Eingang zum Gelände des TVL am Sportfeld. Auch der bekannte Fußball-Trainer Klaus Schlappner kam zur Übergabe und gab dem Korb seinen Segen.

„Der Korb wertet unser Vereinsgelände ungemein auf“, freute sich der zuständige TVL-Abteilungsleiter Rudolf Röhrig. „Deshalb“, so der Basketballer, „sind wir dem Fördergeber sehr dankbar“. Die neue Sportvorrichtung finanziert sich aus dem hessischen Förderprogramm „Sport und Flüchtlinge“.

Zweiter Coach

Erst in diesem Jahr hat die Spargelstadt eine Aufwertung durch die Installation eines zweiten Coachs erhalten. Lancine Diallo profitierte einst selbst vom Förderprogramm beim Kanu-Club und will nun „etwas zurückgeben“, wie er sagt. Deshalb assistiert er Sportcoach Marius Schmidt künftig, der die Gelder in der Spargelstadt verteilt.

Er betonte, die 1900 Euro samt Montage seien gut angelegtes Geld. „Diese Infrastruktur unterstützt die Begegnungskultur. Davon profitieren alle – Einheimische genauso wie Menschen, die zu uns kommen“, sagte Schmidt. Dabei scheint gerade der TVL der richtige Ansprechpartner. Mit einer eigenen Flüchtlingsmannschaft habe der Verein viel Gutes in Sachen Integration geleistet, lobte er. Trainer Christian Schmitt erhielt dafür unter anderem den Courage-Orden der Bürgerstiftung.

Erster Stadtrat Jens Klingler dankte Schmidt und erklärte, das Programm habe in Lampertheim schon viel bewirkt. Erst kürzlich hatte Schmidt die Erneuerung einer Tischtennisplatte in Hüttenfeld angekündigt. Auch der Bolzplatz in Rosengarten hat bei seiner Umgestaltung von dem Programm profitiert.

Klaus Schlappner, ehemaliger Trainer des SV Waldhof, dankte nicht nur dem Sportcoach, sondern auch der Stadt für ihr Engagement. „Das deutsche Vereinswesen ist weltweit einmalig“, sagte Schlappner, der schon bei zahlreichen Verbänden außerhalb Deutschlands gearbeitet hat. „Vereine müssen unterstützt werden. Die Stadt macht das richtig gut“, erklärte der gebürtige Lampertheimer. Dann übergab „Schlappi“ Marius Schmidt einen Ball, auf dem in 18 Sprachen das Wort Frieden steht. Und wie sollte es anders sein: Gleich der erste Wurf mit dem neuen Ball landete direkt im Korb.

© Südhessen Morgen, Montag, 03.08.2020