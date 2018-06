Gleisdreieck ade?

Anzeige

Am Ende wird es auf eine politische Entscheidung hinauslaufen, da mögen Fraktionsvertreter das Stadthaus noch so sehr kritisieren. Zwischen Politik und Verwaltung besteht ein bislang unauflöslicher Dissens über die Frage, wie sich die Stadt zum Vorhaben des Unternehmens Amprion stellen sollte, seine bestehenden Stromtrassen auf Lampertheimer Gemarkung auszubauen. Die Politik ist der Meinung, die Verwaltung hätte ins unmittelbar bevorstehende Erörterungsverfahren eingreifen müssen. Die Verwaltung argumentiert, dies ergebe erst im Abweichungsverfahren Sinn, da die Stadt als Trägerin Öffentlicher Belange noch gar nicht gefragt sei. Auch nicht als Grundstückseigentümerin, denn im Gleisdreieck habe sich die Stadtentwicklungsgesellschaft SEL lediglich in den Besitz jener Grundstücke gebracht, die im ersten Bauabschnitt und damit in sicherem Abstand zur künftigen Höchstspannungsleitung liegen.

So gesehen scheint das Gleisdreieck ein tot geborenes Kind zu sein. Denn selbst wenn eine Abweichung von der Abstandsgrenze möglich wäre – was die Verwaltung insinuiert –, würde die Politik eine Wohnbebauung auf diesem Areal kaum mehr verantworten wollen beziehungsweise können. Die bange Frage muss sich jetzt vor allem den im Abstand von weniger als 400 Metern zur Stromtrasse lebenden Menschen – darunter Altenwohnheim und Kita Guldenweg – stellen: Welches Recht schützt unsere Interessen?