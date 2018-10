Glocken läuten Botschaft des Friedens ein

Lampertheim.Lampertheim ist eine musikliebende Stadt. Nach dem „Klingenden Dom“ waren auch beim Konzert des Katholischen Kirchenmusik Vereins (KKMV) alle Zuhörerreihen in der Kirche Maria Verkündigung voll besetzt. „Et in Terra Pax – Friede der Welt“ lautete das Motto, auf das sich die Mitglieder unter ihrem Dirigenten Helmut Baumer akribisch vorbereitet hatten.

KKMV-Vorsitzende Birgit Steube hieß sowohl Pfarrer Virginiyus Grigutis als auch zahlreiche Vertreter befreundeter Vereine willkommen. Moderator Florian Weppelmann sagte zunächst das Newcomer Orchester an, das mit dem Canon von Johann Pachelbel den Konzertabend eröffnete.

Das Orchester vereinigt sowohl Nachwuchsspieler als auch ehemalige Mitglieder, die auf diesem Wege an das Leistungsvermögen des großen Orchesters herangeführt werden. Auch die beiden weiteren Stücke „Children oft the World“ und „Choral and Beat for Band“ wussten in der musikalischen Darstellung zu gefallen. Blechinstrumente und Holzinstrumente lieferten sich einen musikalischen Dialog. Die Symbiose von Beat und Choral kam gut an beim Publikum.

Im weiteren Verlauf wurde es eng im Altarraum. Fast 50 Instrumentalisten nahmen Platz, alleine die Größe des Orchesters wirkte beeindruckend. Mit „Os Justi“, dem „Mund des Gerechten“, startete das große Orchester, wie Weppelmann erläuterte. Eine schöne getragene Melodie folgte, doch mit „Introduction and modern Beat“ von Dizzi Stratford wuchsen die Ansprüche. Stratford gilt als Spezialist für Kompositionen für Blasorchester, integriert ist in dem Stück auch ein Solistenauftritt. Solveig Krämer an der Trompete übernahm diesen Part und beeindruckte besonders in den schnellen Tempowechseln.

In die Weiten Afrikas

Helmut Baumer dirigierte sein Orchester an allen Klippen vorbei. Eine der schönsten Filmmusiken folgte: die Titelmusik aus dem Film „Out of Africa“ von John Barry. Beim Zuhören glaubte man, in die Weiten Afrikas einzutauchen. Das nächste Stück „Air für Zwei“ bot Esther Krämer und Jasmin Wassmer die Gelegenheit, ihr Können zu demonstrieren, ehe der musikalische Höhepunkt des Konzert, das „Et in Terra Pax“, zum Vortrag kam.

Eine unmissverständliche Botschaft des Friedens sagte Weppelmann an und das Publikum konnte sich mit der Thematik auch hörbar identifizieren. Mahnend der Anfang mit glockenähnlichen Schlägen, dann übergehend in das Allegro, wo in rascher Tonfolge die Angst vor Tod und Zerstörung hörbar wird, ehe im letzten Teil wieder Hoffnung spürbar wird für eine hoffentlich friedlichere Welt. Das Stück hat einen der höchsten Schwierigkeitsgrade und erforderte vom Orchester wie vom Dirigenten höchste Konzentration.

Das Orchester entwickelte große Spielfreude und ließ dabei sein ganzes Können aufblitzen. Das folgende Stück aus „Die Hochzeit des Figaro“ von Mozart war in seiner Leichtigkeit und Luftigkeit geradezu eine Erholung. Roman Stöckinger auf dem Tenorhorn spielte den Solopart. Mit einem Concerto d’amore ging ein denkwürdiges Konzert zu Ende und wurde vom stehenden Publikum mit Ovationen bedacht. Birgit Steube dankte allen Musikern und allen Helfern, die Solisten bekamen kleine Präsente.

Zugaben waren anschließend selbstverständlich. Im ersten Stück ließ Alexander Rotmund am Schlagzeug sein rhythmisches Können aufblitzen und legte einen virtuosen Trommelwirbel hin, der vom Publikum begeistert bejubelt wurde. Mit dem Gospelsong „O happy day“ als letzte Zugabe klang der ereignisreiche Konzertabend in Mariä Verkündigung aus.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 23.10.2018