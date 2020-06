Glückliche Kühe, gesunde Milch

Lampertheim.Es ist ein Bauernhof, wie er in einem Bilderbuch vorkommen könnte. Im Eingangsbereich des landwirtschaftlichen Familienbetriebes von Christian und Katharina Schmidt, An der Wormser Straße, empfangen ein Willkommensschild und eine Blütenvielfalt die Kunden. Gleich daneben ist ein Milchautomat aufgestellt, an dem die Verbraucher nach dem Bezahlen Frischmilch abfüllen können, und noch ein paar Schritte weiter gibt es Kälbchen zu bewundern. Vor allem für Kinder sind die Jungtiere ein Anziehungspunkt.

Im Stall sind die Holstein-Milchkühe in den Farben schwarz-weiß und rot-weiß zu entdecken. Es sind insgesamt 30 Milchkühe mit Nachzucht. Die Rinderrasse Holstein eignet sich vor allem zur Milchgewinnung. Im Kuhstall kann noch erfahren werden, wo und wie die Milch produziert wird. Die Milch wird über eine Edelstahlrohrleitung in den Milchtank geleitet und auf vier Grad herunter gekühlt.

Auf das Futter kommt es an

Übrigens fange die Qualität der Frischmilch schon beim Fressen an, denn die Kühe erhielten eine hochwertige Futtermischung, die auf den individuellen Bedarf der Kuh abgestimmt ist, erklärt der junge Landwirt. Das Futter erzeuge Schmidt größtenteils selbst. Er sagt: „Mit dem richtigen Futter wie Heu, Maissilage, Luzerne und Pressschnitzeln von Zuckerrüben werden die Milchkühe optimal versorgt.“

Dadurch sei auch die Milchleistung sehr hoch, erläutert der Besitzer des Milchviehbetriebes und fügt hinzu: „Im Rahmen der Qualitätssicherung ist die Milch QM und gentechnikfrei zertifiziert.“

Schmidt sorgt sich um jede seiner Kühe, die alle einen Namen besitzen. Da steht Franzi neben Froni und Roxan. Lina ist zehn Jahre alt, sie hat acht Kälber ausgetragen und habe bisher eine Lebensleistung von circa 80 000 Liter Milch gebracht. Der junge Agraringenieur zeigt auf die Ohrmarken der Tiere, die so etwas wie ein Personalausweis seien. Die Kennung setze sich aus der Herkunft (DE) für Deutschland, dem Kürzel für das Bundesland und einer laufenden achtstelligen Nummer zusammen. Wichtig sei auch das Zuchtbuch.

Schmidt hat das Wohlbefinden seiner Kühe stets im Blick. Wenn er durch den Rinderstall geht, ist gleich zu erkennen, dass ihm die Gesundheit seiner Kühe am Herzen liegt. „Wir versuchen es den Tieren so angenehm wie nur möglich zu machen, denn nur rundum zufriedene Kühe sind auch leistungsbereit“, bekräftigt Schmidt. Der Tierhalter betont: „Milch ist ein gesundes Lebensmittel. Seit rund 5000 Jahren ernährten sich die Menschen davon. In Milch steckten Calcium, Vitamin-B-Komplexe und konjugierte Linolsäuren.“

Um weiterhin betrieblich erfolgreich zu sein, arbeitet der junge Agraringenieur konsequent nachhaltig und ressourcenschonend. Viele der Milchkühe im Stall fressen an den Futterplätzen, andere haben sich in ihre Box gelegt und ruhen sich aus. Besucher dürfen natürlich in die Ställe nicht einfach so hinein spazieren. In der Heuscheune hat es sich derweil eine Katze gemütlich gemacht, und der Hofhund beschützt das Revier. Die Kinder des Paares Schmidt, Maria und Carla, laufen zu den Kälbchen, die erst drei Tage und zwei Wochen alt sind. Und während Christian Schmidt dieser Zeitung den Hof, die Fütterung der Rinder, die Haltebedingungen und die Arbeitswirtschaftlichkeit erklärt, geht Frau Katharina zum Hühnerstall, die frisch gelegten Eier zu holen. Diese werden ebenfalls im Bereich des Milchautomaten angeboten. Wie auch Konfitüre, die Oma Änni gekocht hat.

Der Milchviehbetrieb in Lampertheim ist seit Generationen ein traditionelles landwirtschaftliches Familienunternehmen, das am aktuellen Standort in der dritten Generation geführt wird. Der 36-jährige Landwirt hat den Hof von seinem Vater Hermann vor sechs Jahren übernommen. „Wir arbeiten in den Betriebszweigen Milchwirtschaft und Ackerbau, zusätzlich entwickeln wir gerade unsere Direktvermarktung“, berichtet der junge Hof-Chef.

Im Betriebszweig Milchwirtschaft werden neben der leckeren Milch auch wertvolle Zuchttiere gezüchtet und vermarktet. Dabei berücksichtigt der Agraringenieur nicht nur Leistungskennzahlen der Tiere, Gesundheit und Fruchtbarkeit seinen mindestens genauso wichtig erklärt er, zudem müssen die Tiere umgänglich sein. „Aktuell züchten wir jedoch auch intensiv auf Hornlosigkeit, denn hierbei entfällt das schmerzhafte Enthornen bei den Jungtieren. Somit leisten wir durch Zucht auch einen aktiven Beitrag zum Tierschutz“, erklärt der Landwirt. In der Milchviehhaltung sei auch das künstliche Besamen, um Nachkommen zu zeugen, schon zum Regelfall geworden.

© Südhessen Morgen, Samstag, 13.06.2020