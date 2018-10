LAMPERTHEIM.Ein rund 100 Jahre altes Hochzeitskleid aus schwarzer Seide, handgenähte Puppen und Spielsachen aus „schlechten Zeiten“ oder Bilder zu den Anfängen des Spargel- und Tabakanbaus: Es sind solche besonderen Exponate, die das Heimatmuseum zu seinem 40-jährigen Bestehen am Sonntag, 21. Oktober, zeigt. Der Heimat-, Kultur- und Museumsverein begeht das Jubiläum mit einer Fotoausstellung und den gesammelten Werken aus 40 Jahren. Schon eine Woche vor dem runden Geburtstag stellen die Freunde historischer Fahrzeuge Oldtimer, Zweiräder und Traktoren aus vergangenen Zeiten im Hof des Heimatmuseums aus.

Auf den Tag genau 40 Jahre nach der erstmaligen Eröffnung gibt das Heimatmuseum am 21. Oktober wieder Einblicke in das bäuerliche Leben Lampertheims. An jenem Samstag im Jahr 1978 eröffnete der damalige Heimatpfleger und erster Stadtarchivar Lampertheims, Heinrich Karb, die erste Ausstellung in der Römerstraße 21. Schon damals strömten Presse, Rundfunk, Fernsehen und Prominenz in das ehemalige Bauernhaus aus dem Jahr 1737. „Das war schon etwas ganz Besonderes“, erinnerte sich Margit Karb beim Pressegespräch. Die Tochter des einstmaligen Vordenkers in Sachen Heimatpflege ist heute selbst langjährige erste Vorsitzende des 1985 gegründeten Heimat-, Kultur- und Museumsvereins. Das Museum ist zwar bis heute im städtischen Besitz, der Verein betreut es seitdem aber ehrenamtlich.

„Ein Glücksfall für Lampertheim, das hat nicht jede Stadt“, meinte Kulturamtsleiter Rolf Hecher. Die Stadt wolle ihre Bemühungen und Unterstützung für die Ehrenamtlichen künftig verstärken, um auch jungen Menschen Heimatgeschichte näher zu bringen. „Denn das Museum hat Schätze, die man bewusst machen muss“, betonte er im Vorfeld des Jubiläums.

Langer Weg

Bis das Museum 1978 eingeweiht wurde, war es für die Beteiligten ein langer Weg. Die Idee überdauerte über 50 Jahre und den Zweiten Weltkrieg. Schon in den 1920er Jahren gab es Bemühungen, ein Gebäude zu finden. Allerdings hatte die Gemeinde kaum Mittel und überließ Fachwerkhäuser Minderbemittelten, so dass die meisten Häuser in der Folge verschwanden. Erst als eine Gruppe von Pionieren um Heinrich Karb, Bürgermeister Hans Pfeiffer und Rektor Carl Lepper die Bemühungen nach dem Krieg wieder aufnahmen, konnte ihre Vision verwirklicht werden.

Weil die „Fränkische Hofreite“, ein typisches Bauernhaus mit Halle, Stall, Scheune, Schmiede und dem einzig noch erhaltenen Backhaus, „nicht gerade im besten Zustand“ gewesen sei, waren drei Jahre Renovierung notwendig. Ein Großteil des damaligen Mobiliars konnte aber übernommen werden. „Die Gebäude entsprechen deshalb größtenteils den Verhältnissen eines reichen Bauernhauses um die Jahrhundertwende 1900“, erklärte Margit Karb.

Mit den Jahren wuchsen die Sammlungen durch Funde Lampertheimer Bürger immer weiter an, man könne mittlerweile gar nicht mehr alles annehmen. Mit einer Erweiterung, etwa der Einrichtung eines Schulzimmers, wuchs das Museum weiter. Zum Jubiläum zeigen die Ehrenamtlichen alle Schätze, was das Museum zu bieten hat. Neben authentischen Einblicken in das damalige Alltagsleben werden auch Fotos, Bilder und fossile Funde präsentiert.

Am Wochenende zuvor zeigt der befreundete Club Freunde historischer Fahrzeuge etwa 15 ihrer eigenen „liebgewonnen Schätze“ im Hof und auf dem Gehweg der Römerstraße. Dazu reichen die Automobilfreunde Grillgut, Kaffee und Kuchen. „Das ist unsere erste gemeinsame Veranstaltung. Vor 14 Jahren fand hier aber schon unsere erste Ausstellung statt“, berichtete Vorsitzender Stefan Weis.

Am Samstag und Sonntag werden nicht nur Autos, sondern auch Motorräder und Traktoren zu sehen sein. Zwei Schmuckstücke sind etwa ein „Lanz“ Bulldog aus dem Jahr 1941 und eine BMW R23 aus dem Jahre 1939. „Das älteste, mir bekannte Motorrad Lampertheims, das heute noch fährt“, sagte Weis. Historische Fahrzeuge und Funde – „das passt zusammen“, meinen die Verantwortlichen. Weitere Veranstaltungen sind für das Jubiläumsjahr geplant.

