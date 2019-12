Glühwein Spezial – gute Laune aus dem Ruhrpott

LAMPERTHEIM.Was machen Weihnachtslieder eigentlich, wenn sie gerade keine Saison haben? „Saufen“, glaubt Matthias Reuter. Deshalb gibt er den Songs mit seinem Programm „Glühwein Spezial“ eine besondere Bedeutung – auch fernab ihrer festlichen Bestimmung. Über mangelnde Beschäftigung braucht sich an diesem Abend im London Pub ohnehin niemand Sorgen machen. Das Zwerchfell steht unter Dauerbeschuss. Und das trotz, oder gerade wegen der Weihnachtslieder, die besonders als umgedichtete Version gefallen. Ob dichten, singen, rappen, Kabarett oder sogar zeichnen: Matthias Reuter ist ein wahres Allroundtalent. Und der Ruhrpottler macht einfach gute Laune.

So sind sich die Gäste nach drei Zugaben in Friedrich „Hacky“ Hacksteins Kultkneipe einig: Matthias Reuter ist mit das Beste, was das London Pub zu bieten hat. Da passt es, dass Hacky „unne Reuter“ schon seit Jahren gut befreundet sind. Doch der Reihe nach: Mit Spezial-Programm arbeitet sich der Oberhausener gekonnt durch alle Weihnachtsthemen. Wobei Reuter es nicht nach Arbeit aussehen lässt, wenn er aus Alltagssituationen urkomische Geschichten bastelt.

Zwei ganz traditionelle Weihnachtsthemen hat er auch dabei: Fußball und Hip Hop. Der Zusammenhang wird schnell klar. Als rappender Weihnachtsmann strapaziert der Klavier-Kabarettist genauso die Lachmuskeln wie mit der Fußball-Einlage. Die WM 2022 findet ja schließlich in Katar statt. Grund genug für einen Heiligabend-Liveticker vom Endspiel Deutschland-Niederlande. Natürlich triumphieren am Ende die Deutschen zu Melodien wie „Stille Nacht“ oder „Last Christmas“ und „Freue dich O Neuer pariert“. Da stimmten sogar die Sklaven mit in den Chor ein, die beim Stadionbau umgekommen seien, meint Reuter.

Mit seinen Musikeinlagen, halb gesungen, halb gesprochen, beweist der Künstler einmal mehr, dass er ein Könner der Wortwitze und Reime ist. Ausgestattet mit einem unglaublichen Talent, aus Nichts einen Spaß zu machen.

Seine persönliche Beziehung zu Weihnachtsliedern ist übrigens sehr speziell. Das „O-Tannenbaum“ im heimischen Wohnzimmer scheitert meist schon in Strophe eins. „Wenn Mama und die Tante darüber streiten, ob die Blätter grün oder treu sind“. Es werden Fotos und Videos gemacht, Getränke gereicht – doch zu Ende gesungen wird nie. Eigentlich wie in der Kirche. „Da bin ich als Zivi mal für den Organisten eingesprungen“, erzählt er. ‚Laudato si’ und ‚Danke‘ kamen bei der Beerdigungsgesellschaft aber nicht so gut an – ganz im Gegensatz zum Pub.

Keine Verschnaufpause

Praktisch ohne Verschnaufpause rast Reuter durch die Weihnachtszeit, die ja oft schon im August beginne. Für die Zuhörer wird die Veranstaltung zur Dauer-Lachkur. Alltagssorgen über Bord werfen und Spaß haben – dazu bedarf es keiner Aufforderung. Etwa, wenn Reuter von den Schulaufführungen berichtet, wo jeder Steppke das selbst geschriebene Stück „Mein lieber Opa“ auf der Geige spielt. „Das gefällt nur dem Opa, der kann nämlich das Hörgerät ausmachen. Da lernt man sogar ne Blockflöte zu schätzen“, witzelt der Entertainer. Gesellschaftskritik oder politische Themen lässt Reuter an diesem Abend zwar nicht ganz weg, spart damit aber, oder verpackt sie geschickt.

Fehlen dürfen natürlich die typischen Ruhrpott-Storys mit stilechtem Akzent nicht. Da ist Familie Krabach, die beim Asia-Tannenbaumservice einen Baum zurück geben will und sich dabei den Mercedes kaputt fährt. Oder der St. Martins Zug der Erich-Kästner-Schule, der nach den Plänen des Hausmeisters singend durch ein großes Problemviertel zieht.

Am Ende gibts ein umgefahrenes Pferd, einen Kreuzbandriss und den Mathelehrer alias der Bettler, der wie in einer finnischen Sauna schwitzt, statt an Frost zu sterben. So vergehen über zwei Stunden wie im Flug, und das Publikum spendet auch nach den drei Zugaben noch reichlich Applaus.

© Südhessen Morgen, Montag, 09.12.2019