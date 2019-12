Göbel ist neuer Schützenkönig

Lampertheim.Der Schützenverein 1923 Hubertus Lampertheim hatte seine Mitglieder zur traditionellen Weihnachtsfeier mit Ehrungen und Krönung des Schützenkönigs eingeladen.

Auch in diesem Jahr fand am Vortag das traditionelle Schlachten beim Lampertheimer Landwirt Steffan zusammen mit zwölf Vereinsmitgliedern statt. Die selbstproduzierten Fleisch- und Wurstwaren wurden direkt an der Feier verköstigt.

Nach dem Essen begrüßte der Erste Vorsitzende Wilfried Olbrich die Vereinsmitglieder und bedankte sich bei den Vorstandsmitgliedern, bei den Trainern, Schießleitern und Mannschaftsführern sowie bei allen aktiven Helfern und Schützen. Danach beglückwünschte er zusammen mit Schatzmeisterin Claudia Olbrich die diesjährigen Jubilare und überreichte Urkunden, Nadeln und italienische Feinschmeckerkisten.

Als Ehrengast war Vereinsmitglied Albert Kolb an diesem Abend da. Er feierte zwar kein rundes Vereinsjubiläum, aber seinen 90. Geburtstag in diesem Jahr. Aus diesem Anlass verlieh ihm der Verein die goldene Vereinsnadel.

Am ersten Advent hatte das Königsschießen mit dem Kleinkalibergewehr stattgefunden. Doch erst an der Weihnachtsfeier wurden die Preisträger gelüftet. Helmut Rauscher wurde zweiter Ritter, Beate Maier Ehrendame (Erster Ritter) und zum Schützenkönig wurde Hermann Göbel proklamiert. Feierlich übergab ihm der letzte Schützenkönig, Rolf Hegemann, die Schützenkette. Alle drei wussten zwar an diesem Tag, dass sie einen Titel erhalten würden, aber nicht welchen. Denn beim Königsschießen werden drei Umschläge an einem Holzadler befestigt – zwei an den Flügeln und einer am Kopf. Niemand weiß, welcher Titel sich in welchem Umschlag befindet und so entscheidet quasi der Zufall.

Dann kündigte Wilfried Olbrich im voll besetzten Vereinshaus an, dass nach vielen Jahren mal wieder gesungen wird. Julia Sieck (Schriftführerin) sagte vorab ein paar Worte und Joshua Kühlberg stimmte mit einem weihnachtlichen Gitarrensolo ein. Danach trug Julia Sieck eine kleine Weihnachtsgeschichte vor, die der verstorbenen aktiven Mitglieder gedenken sollte. Vor allem Bruno Hartmann, der bis Anfang letzten Jahres Erster Vorsitzender war und Ebba Hegemann, die das Amt der Jugendtrainerin mit Leidenschaft begleitete. Beide haben viel Zeit, Eifer, Arbeit, Liebe und Herzblut in den Verein gesteckt und der Verlust dieser beiden Menschen ist im Verein deutlich spürbar. Aber nicht nur den Verstorbenen galt diese kleine Weihnachtsgeschichte, sondern auch den heutigen sehr aktiven Vereinsmitgliedern, denn nur durch sie lebt der Verein. Schon lange war die Jugend nicht mehr so groß wie heute – ein großer Verdienst der Jugendtrainer Rolf Hegemann, Dieter und Uschi Spannagel.

Im Anschluss hob Julia Sieck die Arbeit des Ersten Vorsitzenden Wilfried Olbrich hervor und dankte auch seinen Vorstandskollegen, aktiven Schützen und allen Mitgliedern für ihren Einsatz. Nachdem einige emotionale Tränen getrocknet waren, stimmte sie das erste Weihnachtslied an, begleitet von Joshua Kühlberg auf der Gitarre. Er hatte die Weihnachtslieder zusammengestellt und als sich alle eingesungen hatten, folgten direkt noch zwei weitere. Zum Abschluss fand wieder die alljährliche Tombola statt, dank der alle Gäste mit einem Preis nach Hause gingen. Die letzten Gäste blieben bis Mitternacht was zeigt, wie gesellig der Abend gewesen sein muss. red

