Gold für Lampertheimer Kanusportler

Lampertheim.Wie jedes Jahr ging es für die Kanurennsportler am Ende der Saison zu den Olympic Hopes Games, die 2019 in Bratislava stattfanden. Durch gute Leistungen auf der Deutschen Meisterschaft schaffte es Simon Specht vom Wassersportverein Lampertheim ins Team und durfte sich mit Sportlern aus 36 Nationen messen. Nach einem Trainingslager wurde vom Bundestrainer festgelegt, dass Simon Specht im Zweier über 1000 und 200 Meter startet. Über 500 Meter bekam er eine Chance im Vierer.

Am ersten Tag waren die Rennen über 1000 Meter. Mit einem Sieg und der Bestzeit lief der Vorlauf optimal für Simon Specht und seinen Partner Torben Illtz vom KSC Lünen, die gemeinsam ins Finale einzogen. Dort hatten sie Sitzprobleme und landeten auf dem sechsten Platz.

Am zweiten Tag ging es auf die 500-Meter-Strecke – wieder fuhr Specht mit seinen Nationalmannschaftskollegen im Vorlauf die Bestzeit ein. Dann ging es ins Semifinale, auch dort lief das Boot optimal und so siegten sie mit Bestzeit. Ab diesem Zeitpunkt wurde der Deutschlandvierer als Favoritenboot angesehen. Es folgte ein spannendes Finalrennen. Mit über einer Länge Vorsprung kam Simon Specht zu seiner Goldmedaille.

Am dritten Tag starteten die Sprinter über die 200-Meter-Strecke – eigentlich nicht gerade die Lieblingsstrecke von Specht und auch nicht von seinem Zweierpartner. Doch im Vorlauf gab es einen weiteren Sieg für den Topathleten aus der Spargelstadt. Aber jeder Kanusportexperte weiß, dass auf der 200-Meter-Strecke alles optimal laufen muss. Ein schlechter Start ist auf dieser Distanz nicht mehr auszugleichen und auch der Schlagrhythmus muss schnell gefunden werden. All das war jedoch kein Problem für Simon Specht und Niklas Heuser, sie fuhren ein tolles Rennen und gewannen vor den beiden Booten aus Ungarn. Mit diesem Rennen ist die Saison 2019 für Simon Specht beendet. Nach seiner Ankunft in Lampertheim stellte er sich gleich in den Dienst des Vereins und half beim Nachwuchstraining mit, denn am Wochenende werden im Schülerbereich die Hessenmeistertitel in Wiesbaden vergeben. red

