Goldene bis Eiserne Konfirmanden jubilieren

Hofheim.Der Festgottesdienst in der Friedenskirche stand im Zeichen der Jubelkonfirmanden, angefangen von den Jahrgängen 1955/56 mit der Goldenen Konfirmation, den Jahrgängen 1944/45 mit der Diamantenen Konfirmation bis hin zum Jahrgang 1939, der in den Genuss kam, nach 65 Jahren seine Eiserne Konfirmation zu feiern. Der festliche Abendmahlsgottesdienst wurde vom Evangelischen Posaunenchor unter der Leitung von Dirk Hindel musikalisch umrahmt. Imposant bereits der Einmarsch der Jubelkonfirmanden zu den Klängen der Bläserinnen und Bläser. Pfarrer Holger Mett leitete den Festgottesdienst, in dem der ehemalige Hofheimer Pfarrer Karl-Heinz Storch die Festpredigt hielt – wie vor 50 Jahren am 18. Mai 1969 (Palmsonntag) bei seinen Goldenen Konfirmanden. Neben vielen Liedern, den Lesungen, dem gemeinsamen Glaubensbekenntnis und der Feier des Abendmahls standen die Ehrung und Segnung der Konfirmanden im Mittelpunkt. Der Verstorbenen wurde im Gottesdienst ebenso wie beim anschließenden Gang über den Friedhof gedacht. Nach dem Festakt in der Kirche verteilten sich die drei Jubeljahrgänge in mehrere Lokalitäten, um gemeinsam den Nachmittag zu verbringen. fh (Bild: fh)

© Südhessen Morgen, Dienstag, 09.04.2019