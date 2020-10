Goldener Porsche aus Lampertheimer Firmenhalle gestohlen

Lampertheim.Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte in der Nacht auf Sonntag einen Porsche Panamera aus einer Firmenhalle im Wilhelm-Herz-Ring gestohlen. Der Eigentümer hat für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgesetzt.

Nach Angaben der Polizei brachen die Täter zwischen 17 Uhr am Samstag und 8.30 Uhr am Sonntag eine Balkontür auf der Rückseite des Rohbaus auf und gelangten so in den Innenraum. Hier öffneten sie gewaltsam mehrere Fahrzeuge, die vor dem goldfarbenen Porsche standen, und schoben diese beiseite. Anschließend hätten sie nach derzeitigen Erkenntnissen das Rolltor an der Vorderseite des Gebäudes geöffnet und auf noch unbekannte Art und Weise den Sportwagen gestohlen.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Diebstahls eingeleitet. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060 in Verbindung zu setzen.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 27.10.2020