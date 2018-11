„Googeln Sie sich doch mal selbst!“

LAMPERTHEIM.Kennenlernen, austauschen, Netzwerken: Das war die Devise des neunten Unternehmerfrühstücks in Lampertheim. Diesmal galt das Zauberwort Netzwerken aber gleich im doppelten Sinne: Neben dem herkömmlichen Austausch von Angesicht zu Angesicht standen im Obergeschoss der Volksbank-Filiale Rosenstock auch Homepages und Soziale Netzwerke im Fokus.

Seit 2014 organisiert die Volksbank Darmstadt – Südhessen das Treffen ansässiger Unternehmer jeweils im Frühjahr und im Herbst in Zusammenarbeit mit der Stadt und der Industrie- und Handelskammer Darmstadt (IHK).

Obwohl schon immer gut besucht, staunten Bürgermeister Gottfried Störmer und Volksbank-Vorstandssprecher Matthias Martiné bei der Eröffnung nicht schlecht. So voll habe er den Raum noch nicht gesehen, meinte Störmer. Schon beim Stehempfang drängten sich über 50 Unternehmensvertreter in den „Casino-Raum“. „Wir verstehen das als Anregung, weiter regelmäßig solche Veranstaltungen durchzuführen“, kündigte Störmer an.

Martiné lobte die Stadt für deren positive, wirtschaftliche Entwicklung und verstärkte Netzwerkarbeit. Ein Mitverdienst von Santo Umberti, der den Regiebetrieb Stadtmarketing seit Anfang des Jahres leitet. Er kündigte an, noch stärker auf Unternehmen zugehen zu wollen.

Als Gastreferent sprach Uwe Zahlten von der IHK über die Chancen eines Web- und Social-Media-Auftritts für Firmen. Fehlende Online-Präsenz koste Kundschaft, so der IHK-Wirtschaftsjunior. Dabei gebe es schon einfache, erste Schritte. „Noch immer können manche Firmen nicht in Google gefunden werden“, sagte er. Das sei „sträflich“. Zahlten sieht gerade bei aktuellen Aktionen wie der Online-Rabattaktion „Cyber Monday“ Chancen für kleine Unternehmen, „auf der Welle mitzureiten“.

Für Online-Strategie

„Social Media ist wichtig, aber es kann auch schnell nach hinten losgehen“, warnte der IHK-Vertreter zugleich. Deshalb bedürfe es einer gezielten Online-Strategie. So gab er der Lampertheimer Geschäftswelt ein „Ein-mal-Eins“ mit an die Hand. „Googeln Sie sich doch mal selbst“, riet Zahlten, „ziehen Sie öfter die Kundenbrille an. Finden Sie im Web alle wichtigen Informationen über sich?“.

Andreas Schön stellte sich anschließend als Geschäftsführer Tyczka-Industrie-Gase vor. Das 1984 als Joint-Venture gegründete Unternehmen betreibt in der Spargelstadt eines seiner drei Abfüllwerke an der Wormser Straße, die Zentrale sitzt in Mannheim. Das Unternehmen stellt unter anderem technische, medizinische und Lebensmittelgase sowie Kältemittel her. Als zweiter Vertreter gab Nils Möse Einblicke in Ixys Semiconductor. Desen Standort an der Edisonstraße mit rund 500 Mitarbeitern wurde Anfang des Jahres vom US-Konzern Littlefuse aufgekauft. In der Spargelstadt produziert die Firma hauptsächlich Leistungshalbleiter.

Im Anschluss hatten die Teilnehmer beim Frühstücksbuffet dann wieder ausreichend Gelegenheit zum klassischen Netzwerken.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 29.11.2018